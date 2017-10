Mai multe zile libere pentru nefumători

O companie din Japonia le acordă angajaților nefumători șase zile în plus de concediu plătit, la un an după ce aceștia s-au plâns că lucrează mai mult decât colegii lor fumători care ies în pauzele de țigară. Compania de marketing Piala Inc., cu sediul în Tokyo, a introdus acest beneficiu în luna septembrie, iar angajații s-au grăbit să profite. "'Unul dintre angajații nefumători din companie a depus o notificare la începutul anului, spunând că pauzele de țigară creează probleme. Directorul nostru a văzut notificarea și a fost de acord ca nefumătorii să primească timp suplimentar în compensare", a explicat Hirotaka Matsushima, purtător de cuvânt al companiei.

Nemulțumirile în rândul nefumătorilor au crescut pentru că birourile companiei sunt situate la etajul al 29-lea într-o clădire din Ebisu, un cartier din Tokyo, iar oricine vrea să fumeze este nevoit să meargă la demisol, astfel că fiecare pauză de țigară durează aproximativ 15 minute. "Sper să încurajez angajații să renunțe la fumat mai degrabă prin stimulente, decât prin constrângeri", a declarat Takao Asuka, directorul executiv al Piala Inc.

Potrivit lui Matsushima, el însuși nefumător, care a folosit zilele libere pentru a merge cu familia la o stațiune termală, cel puțin 30 dintre cei 120 de angajați ai companiei și-au luat zile libere de când a fost introdus noul sistem, iar inițiativa a încurajat patru oameni să se lase de fumat. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 21,7% dintre adulții japonezi fumează, procentul fiind mai ridicat în rândul bărbaților și al persoanelor mai în vârstă. Companiile japoneze sporesc eforturile pentru a-și proteja angajații de efectele fumatului pasiv, iar în luna iunie, Lawson Inc, un lanț de supermarketuri, a interzis fumatul în sediul central și în birourile regionale.