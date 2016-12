Mai mulţi angajaţi MAI în misiuni internaţionale, în 2014

Vicepremierul şi, totodată, ministrul interimar de Interne, Gabriel Oprea, a anunţat, ieri, că numărul forţelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care vor participa în 2014 la misiuni internaţionale va fi mai mare decât în 2013. „Jandarmeria Română şi-a câştigat respectul şi aprecierea partenerilor internaţionali în misiunile din Kosovo şi Afganistan, devenind furnizor de securitate şi garant al valorilor democraţiei. Aceste performanţe fac ca, începând din acest an, numărul forţelor care vor participa din partea MAI la misiuni sub egida NATO, OSCE, ONU să fie mai mare cu 300 de jandarmi şi poliţişti faţă de anul trecut”, a declarat Gabriel Oprea. Ministrul interimar de Interne a apreciat activitatea jandarmilor în anul 2013 şi a declarat că îi va susţine necondiţionat pentru a întări statul de drept şi valorile sale. „E un bun prilej de a reafirma rolul esenţial pe care Jandarmeria îl are în menţinerea statului de drept din perspectiva ordinii publice. Privesc cu încredere uniforma pe care o purtaţi şi cred că sunt în asentimentul celor greu încercaţi de inundaţii, viscol sau zăpezi atunci când vă mulţumesc pentru eforturile depuse în sprijinul lor. Atitudinea, organizarea şi rigoarea militară dovedesc că oamenii, când se află în situaţii dificile, găsesc în jandarmi un sprijin necondiţionat. Pe de altă parte, sunt şi voci pe care nu le veţi putea mulţumi niciodată, chiar dacă veţi face tot ce vă stă în putinţă. De aceea, singura dumneavoastră preocupare trebuie să fie respectarea legii”, a mai declarat Oprea.