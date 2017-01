Mai mulţi bani de la băncile-mamă

Băncile cu capital străin care activează în România vor trebui să injecteze mai mult capital în subsidiarele locale, „pentru a face faţă mai uşor turbulenţelor din piaţă, întrucât industria bancară se pregăteşte pentru un al doilea an consecutiv de pierderi”, a declarat directorul Direcţiei de Supraveghere a băncii centrale, Nicolae Cinteză. În 2011, băncile străine au adus 850 milioane lei în România, în vederea atenuării creşterii creditelor neperformante şi volatilităţii ridicate din piaţă. „Toate băncile, mai ales cele cu capital elen, trebuie să fie pregătite să facă faţă contagiunii, chiar dacă sunt bine capitalizate acum. Este o chestiune de credibilitate. Dacă una dintre băncile-mamă are probleme, subsidiarele locale pot fi afectate”, a spus Cinteză, precizând că, în acest an, „nu s-au înregistrat ieşiri semnificative de capital din România”.