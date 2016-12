Mai mulţi bani la bugetul Agriculturii

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a declarat ieri că sumele estimate ce se vor încasa la buget prin introducerea noului sistem de impozitare din agricultură vor fi de 580 de milioane de lei, faţă de cele sub 200 de milioane de lei încasate până în prezent. „Din câte ştiu eu este vorba de o sumă de circa 580 de milioane de lei, care ar putea fi încasată la buget cu ajutorul noului sistem de impozitare. Până acum era vorba de o sumă de sub 200 de milioane de lei. Sunt cifre pe care mă pronunţ doar estimativ pentru că datele exacte le are ministrul de finanţe”, a spus ministrul Agriculturii. Potrivit afirmaţiilor lui Constantin, noua modalitate de impozitare din agricultură nu va include fermele de subzistenţă şi cele de autoconsum. În ceea ce priveşte sectorul creşterii animalelor, Constantin a afirmat că circa 74.000 de gospodării ar urma să fie supuse impozitării. „În zona de bovine există un efectiv în România de 1,3 milioane de capete, iar cele care sunt în gospodăriile proprii cu 1-2 capete sunt în jur de 800.000. Ce se supune impozitării sunt acele efective care depăşesc această cifră. Cei care intră în această zonă sunt în jur de 74.000 de gospodării. Ceea ce voi face eu, în perioada următoare, prin structurile noastre deconcentrate, chiar dacă este o problemă a Ministerului Finanţelor Publice, să meargă alături de aceşti 74.000 de fermieri, să-i informăm foarte bine care ar beneficiile ca ei să treacă către persoană fizica autorizată. Va există în perioada următoare o campanie de informare pentru toţi fermierii, să vedem cum pot produce mai eficient către piaţă şi să îşi valorifice producţia”, a adăugat Constantin.