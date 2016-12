Mai mulţi bani pentru agricultura ecologică

Guvernul României a adoptat pe 26 iunie 2013, în şedinţă, un act normativ menit să echilibreze formele de sprijin acordate fermierilor din domeniul agriculturii ecologice, în sensul majorării subvenţiilor acordate micilor exploataţii (0,3 - 5 hectare) de la 450 la 540 euro per exploataţie. Mărirea urmăreşte acoperirea taxelor de inspecţie şi certificare anuale pe care le plătesc fermierii din domeniu, menţinând sprijinul la un nivel motivant pentru ca micii fermieri să-şi poată continua activitatea. „Faţă de anul trecut, sprijinul a crescut de la 4 milioane euro la peste 7 milioane euro. Este o creştere semnificativă, dar insuficientă, dacă ne raportăm la numărul de operatori din sistemul ecologic, astfel încât facem eforturi ca de la an la an să mărim aceste sume şi să răspundem nevoilor pe care le au fermierii”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.