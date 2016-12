Mai mulţi bani pentru Apărare

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat, joi, că bugetul instituţiei va beneficia de o rectificare pozitivă în acest an, care îl va ridica la 1,5% din PIB. Acesta a mai spus că toţi banii alocaţi vor merge către industria de apărare din România. “Victor Ponta spunea zilele trecute că MApN va beneficia de o rectificare pozitivă şi că toţi banii care se alocă ministerului trebuie să se întoarcă în industria de apărare din România. Vom face acest lucru. Am discutat cu domnii directori (n.r. - directorii fabricilor de armament din Cugir) şi deja am lansat comenzi către cele două întreprinderi din Cugir, comenzi care să asigure producţia de tehnică şi capabilităţi destinate Apărării, care să fie puse la dispoziţia Ministerului Apărării, astfel încât programul de modernizare şi înzestrare a Armatei Române să fie unul complex şi unul compatibil cu cerinţele NATO în zilele de astăzi”, a spus Duşa. Mircea Duşa afirma, la începutul lunii trecute, că în 2013 a fost elaborat un document strategic, cu putere juridică, menit să asigure o creştere anuală a bugetului Ministerului Apărării, astfel încât în 2016-2017 acesta să ajungă la 2% din PIB.