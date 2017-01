Mai mulţi bani pentru întreţinerea unei persoane cu handicap

Un ordin emis la sfîrşitul anului 2008 de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap creşte contribuţia medie lunară pentru persoanele din Centrele Rezidenţiale pentru Persoane cu Handicap de 10 ori, de la 170 de lei la 1.724 de lei, începînd din luna ianuarie. Aparţinătorii celor 340 de persoane internate în centrele „Sfîntul Dimitrie” şi „Sfîntul Ioan” din cadrul Spitalului de Boli Cronice „Sfîntul Luca” au fost surprinşi cînd au fost anunţaţi de această majorare. Reprezentanţi ai Centrului “Sfîntul Dimitrie” au spus că nu au primit încă normele de aplicare a ordinului, dar sînt persoane care nu îşi vor putea permite să plătească această sumă, nici din pensia lor, nici cu sprijinul aparţinătorilor, care la rîndul lor au venituri mici. „Este adevărat că suma plătită pînă acum era una foarte mică, dar asta nu înseamnă că trebuie mărită de zece ori şi oricum ar trebui să se aibă în vedere un anumit procent în funcţie de venituri”, spune o asistentă socială. Ea a mai spus că, pentru luna ianuarie, întrucît nu s-au putut face toate formalităţile, fiecare persoană din centru va plăti un procent de 80% din pensia sa. Dr. Constantin Bogdan de la Unitatea medico-socială „Sfîntul Luca” a declarat că, la această unitate, nu se aplică ordinul amintit întrucît aceasta are personalitate juridică, iar finanţarea se face de la primărie şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru partea medicală. El a precizat că cei internaţi aici sînt într-un fel de tranzit între spital şi căminul de bătrîni, cei mai mulţi fiind oameni ai străzii, dar şi bătrîni deposedaţi de bunuri. Ei plătesc 290 de lei şi stau pînă la rezolvarea cazului. Unitatea medico-socială ar trebui să aibă trei medici, dar nu are decît unul cu normă întreagă şi unul cu o jumătate de normă pentru că nimeni nu este interesat să lucreze aici, unde salariul pentru medicul specialist este de 1.589 de lei, pentru un asistent principal de 1.063, iar pentru debutant de 599 de lei. Un asistent social cu studii superioare debutant are 662 de lei, iar unul care a depăşit această încadrare, 839 de lei. Dr. Constantin Bogdan spune că ar trebui ca aceste contribuţii să fie stabilite după veniturile pacienţilor pentru că sînt bătrîni care sînt aduşi aici de familie după ce rudele le-au vîndut casele şi vin şi le iau şi diferenţa rămasă de la pensie. „Asistăm la o desolidarizare a familiei. Ar trebui să existe nişte reglementări care să îi apere pe bătrîni”, crede dr. Bogdan.