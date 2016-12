Mai mulţi bani pentru satul Dulgheru

În zilele noastre, multe comune din România sunt privite drept „zone sărace”, populate de oameni bătrâni, mulţi din ei trăind de azi pe mâine din roadele pământului. Chiar dacă natura este darnică cu fermierii din sate, de cele mai multe ori aceştia nu reuşesc să-şi asigure un venit constant din muncă. Totuşi, tabloul dezolant se poate transforma într-unul plăcut, cu puţin sprijin din partea edililor. Deşi activităţile economice nu intră în atribuţiile primarului, ci doar cele care ţin de infrastructură, primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a reuşit să acceseze bani europeni pentru a le oferi sătenilor condiţii de trai demne de secolul XXI. Din 2012 încoace, Saraiu şi localităţile ce-i aparţin, Stejaru şi Dulgheru, sunt în plină modernizare.

PLAN RIGUROS În urmă cu un an, primarul a propus fermierilor din comună să pună bazele Asociaţiei Crescătorilor de Animale şi a Cultivatorilor de Pământ, prin care să-şi poată produce şi comercializa produsele naturale. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Primăriei, asociaţia a fost înfiinţată. În prezent, crescătorii de bovine şi ovine de pe raza comunei Saraiu au posibilitatea de a-şi vinde laptele prin punctele de colectare ale asociaţiei, amplasate în comuna Saraiu şi-n localităţile ce-i aparţin. În plus, pentru a facilita vânzarea produselor furnizorilor locali, primarul a decis să construiască o piaţă agroalimentară în satul Dulgheru, din bani europeni. Proiectul său de construire a pieţei, în valoare de 50.000 de euro, a fost iniţiat de curând, dar, în momentul de faţă, se află încă în faza de evaluare. Totuşi, primarul este de părere că totul va decurge conform planului: ”Banii există, proiectul este pregătit. Mai trebuie doar ca dosarul să primească aprobările necesare pentru demararea lucrărilor. Conform procedurilor, termenul de execuţie a lucrărilor este de un an de la depunerea dosarului, aşa că ne aşteptăm ca, în anul următor, piaţa să fie gata”. Irimia a declarat că piaţa va fi construită pe un teren de 1.136 metri pătraţi, va fi împrejmuită cu gard şi iluminată. În piaţă vor fi deschise 15 tarabe, pe care Asociaţia Crescătorilor de Animale şi a Cultivatorilor de Pământ Saraiu îşi va putea vinde produsele. Aşadar, localnicii din Dulgheru vor avea ocazia să-şi procure produse proaspete direct din noua piaţă, evident, dacă planurile primarului vor fi duse la bun sfârşit.