Mai mulţi bani pentru Udrea

Europarlamentarul liberal Ramona Mănescu a declarat că este împotriva solicitării ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, de a se transfera în ograda sa mai multe fonduri europene. „Tupeul Elenei Udrea nu are margini. Ministrul Dezvoltării solicită Comisiei Europene să realoce fonduri europene de la alte ministere către ministerul său, în condiţiile în care, din controalele făcute la cererea Executivului european, reiese foarte clar lipsa de performanţă a acestui minister. Comisia Europeană a blocat un miliard de euro pe care Romania riscă să-i piardă din cauza Elenei Udrea”, a spus Ramona Mănescu. Ea a adăugat că, dacă la decizia Executivului european de a întrerupe plăţile pentru proiectele din Axa2 a Programului Operaţional Regional, din cauza neregulilor şi suspiciunilor de fraudă, ministerul Elenei Udrea răspunde prin a scuti baronii locali PDL de la restituirea unei sume de aproximativ un miliard de euro, pe care aceştia i-ar fi folosit nejustificat, abuziv sau fraudulos şi pe care ar fi trebuit să-i dea înapoi, atunci să nu ne mire lipsa de credibilitate de care “se bucură” Guvernul Boc în rândul celorlalte state membre. „Deşi am tras nenumărate semnale de alarmă privind rata de absorbţie deosebit de mică a ţării noastre, de 3%, şi am propus un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei, guvernul Boc - Udrea a refuzat să ia astfel de măsuri atât de necesare pentru a evita pierderea fondurilor”, a spus Ramona Mănescu.