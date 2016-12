Mai mulţi militari au supravieţuit impactului cu solul, dar au murit în incendiu

IDENTIFICARE DIFICILĂ. Medicii legişti constănţeni care au efectuat necropsiile militarilor morţi în accidentul aviatic de la Tuzla spun că au lucrat mai bine de zece ore pentru identificarea cadavrelor. „Toate cadavrele prezentau arsuri de gradul 4, adică erau carbonizate. A fost dificil, dar, până la urmă, ne-am descurcat. Au fost multe elemente pe care ne-am bazat. Ne-au ajutat şi familiile victimelor. Din păcate, a trebuit să le supunem la un stres şi o traumă suplimentară. La o parte din militari am găsit actul de identitate şi ecusoanele, lipite pe uniformă. A fost o muncă complexă, un tur de forţă. Cadre medicale ale Ministerului Apărării ne-au pus la dispoziţie fişele medicale ale militarilor. Aşa am aflat cine a avut anumite operaţii sau alte intervenţii medicale. Lucrările dentare au fost foarte importante. Ne uitam pe fiecare fişă şi apoi comparăm lucrările. În acest mod am reuşit, prin eliminare şi coroborat cu celelalte informaţii, să identificăm cadavrele victimelor. Acum, coroborând datele obţinute în urma necropsiei, pot spune că am găsit leziuni traumatice care ne-au arătat că unii dintre militari au murit la impact, însă am găsit şi persoane care aveau semne de violenţă mici, ceea ce înseamnă ca au supravieţuit impactului şi au murit fie din cauza intoxicaţiei cu monoxid de carbon, fie din cauza flăcărilor. Acest lucru îl vom stabili, însă, în urma unor expertize toxicologice“, a declarat dr. Mihai Onciu, din cadrul Serviciului de Medicină Legală Constanţa. Legiştii constănţeni spun că misiunea lor ar fi fost mult mai uşoară dacă militarii ar fi purtat plăcuţe de identificare, o practică folosită de aproape toate armatele din lume. „Se întâmplă să nu purtăm niciun element distinctiv. Chiar şi un lănţişor este bun. La două victime am găsit verighetele, fapt care ne-a ajutat foarte mult. Este un lucru foarte important. Dacă nu reuşeam să îi identificăm trebuia să recurgem la expertiza genetică, lucru care putea să dureze până la trei luni. Noi am prelevat probe ADN de la toate cadavrele, însă nu le-am folosit momentan“, a adăugat dr. Mihai Onciu.

AU AJUNS ACASĂ. Ieri dimineaţă, trupurile neînsufleţite ale celor patru militari de la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu“ de la Boboc au ajuns la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu, de unde au fost transportate cu o aeronavă la Buzău. Avionul a fost aşteptat de peste 500 de militari din Garnizoana Buzău, de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, Ioan Aurel Stanciu, şi de rude ale victimelor. Tot ieri, sicriele cu trupurile neînsufleţite ale militarilor constănţeni, maistrului militar clasa a II-a Cătălin Rădoi, locotenentului Liviu Antim şi fruntaşului Cosmin Furtună au fost depuse la Centrul de Scafandri din Constanţa, alte două, ale maistrului militar clasa a II-a Florin Claudiu Cişmaşu şi soldatului Cosmin Florescu fiind duse la Cercul Militar din Mangalia. Ieri, la Centrul de Scafandri din Constanţa, zeci de prieteni, rude şi oameni marcaţi de catastrofa aviatică de luni au adus flori şi au aprins lumânări în amintirea militarilor care şi-au pierdut viaţa.

CEREMONII MILITARE. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au precizat că astăzi, la ora 11.30, la Catedrala Episcopală şi la Cimitirul Central din Constanţa va fi oficiată slujba de înmormântare a locotenentului Liviu Antim, maistrului militar clasa a II-a Cătălin Rădoi şi fruntaşului Cosmin Furtună. La Mangalia, ceremonialul religios pentru maistrul militar clasa a II-a Florin Claudiu Cişmaşu şi soldatul Cosmin Florescu va avea loc în jurul orei 12.00, la Capela Militară şi Cimitirul „Sfânta Maria“. În toate unităţile militare din ţară şi din teatrele de operaţii au fost organizate, ieri dimineaţă, ceremonii militare şi religioase, în semn de respect şi preţuire pentru militarii decedaţi în catastrofa aviatică de la Tuzla. După intonarea Imnului Naţional al României, s-a dat citire Ordinului ministrului Apărării privind desfăşurarea unor activităţi în memoria personalului militar căzut la datorie în misiuni în străinătate, în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste, precum şi în misiuni desfăşurate pe teritoriul naţional. În cadrul ceremoniei s-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor doisprezece camarazi care şi-au pierdut viaţa în catastrofa aeriană de la Tuzla şi s-a oficiat serviciul religios.

SUPRAVIEŢUITORII. Marţi seara, ministrul Apărării, Gabriel Oprea, şi şeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, i-au vizitat la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“, din Bucureşti, pe cei doi supravieţuitori ai tragediei aviatice: căpitanul Daniel Bâlsanu, pilotul aeronavei prăbuşite la Tuzla, şi maistrul militar Marius Nazare, care este constănţean. Oprea şi amiralul Marin au discutat cu cei doi militari şi cu medicii care îi tratează, asigurându-se că starea de sănătate a acestora evoluează favorabil. Căpitanul Daniel Bâlsanu este diagnosticat cu contuzii şi traumatisme minore, iar maistrul militar Marius Nazare cu contuzii, traumatisme şi arsuri pe 10 la sută din suprafaţa corpului. Medicii spun că starea de sănătate a celor doi militari s-a îmbunătăţit.