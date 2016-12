Mai mulţi morţi decât nou-născuţi

Opt state membre ale UE au înregistrat mai multe decese decât naşteri, printre care Letonia, Bulgaria, Ungaria, Germania şi România. În ce priveşte ţara noastră, datele Institutului Naţional de Statistică arată că, în luna iunie, s-au născut 15.850 copii (9,0 născuţi-vii la 1.000 locuitori), cu 50 mai mulţi decât în luna mai. Totodată, numărul persoanelor care au decedat în luna iunie a fost de 18.859 (10,7 decedaţi la 1.000 locuitori), cu 2.519 decedaţi mai puţini decât în luna mai. Astfel, sporul natural a fost negativ atât în luna iunie, de 3.009 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii), cât şi în luna mai, de 5.578 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna iunie a fost de 162 (10,2 copii sub un an la 1000 născuţi-vii, rata fiind în creştere faţă de luna mai, când a fost de 9,4 copii sub un an la 1000 născuţi-vii). La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna iunie 10.115 căsătorii (5,8 căsătorii la 1.000 locuitori), în creştere cu 1.279 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.950 divorţuri (1,68 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 648 mai puţine decât în luna mai. Sporul natural s-a menţinut negativ în luna iunie 2011, de 3.009 persoane, ca şi în luna iunie 2010, de 2.177 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna iunie 2011 a fost mai mare cu 16 faţă de luna iunie 2010.

Cel mai recent raport al Eurostat privind populaţia şi condiţiile sociale, arată că, per ansamblu, populaţia UE a ajuns la 502,5 milioane, la 1 ianuarie 2011. În total, 5,35 milioane de copii au fost născuţi în cele 27 de state membre ale UE pe parcursul anului 2010, ceea ce reprezintă o rată brută de 10,7 de născuţi-vii la 1.000 de locuitori. În acelaşi timp, au fost înregistrate 4,85 milioane de decese, reprezentând o rată brută de 9,7 decese la 1.000 de locuitori. Raportul prevede că, pe viitor, \"pe măsură ce generaţia baby boom va ajunge la pensie şi asumând că rata fertilităţii rămâne relativ scăzută\", UE s-ar putea confrunta cu situaţia de a avea mai multe decese decât naşteri.