Mai mulţi părinţi şi profesori se opun lecţiilor digitale şi utilizării tabletelor în şcoli

Mai mulţi părinţi şi profesori sunt împotriva lecţiilor digitale şi a utilizării tabletelor în şcoli, susţinând că acestea afectează negativ dezvoltarea copiilor şi propunând în schimb manuale alternative cu jocuri interactive şi ilustraţii făcute chiar de copii. Asociaţia Părinţilor pentru o Educaţie Sănătoasă, Asociaţia Dascălilor Români, şi Asociaţia Părinţilor şi Profesorilor "Grigorie Palama" au organizat, ieri, conferinţa cu titlul "Copilul între Galaxia Gutenberg şi tehnologia modernă", în care punctele lor de vedere au fost susţinute de Virgiliu Gheorghe, doctor în bioetică şi biofizician. "Copiii care de mici se joacă pe telefon sau primesc tablete dezvoltă probleme de atenţie. Veţi vedea copii mici plictisiţi, retraşi, izolaţi. Generaţii care se plictisesc, depresivi cu tendinţe spre suicid", a spus Virgiliu Gheorghe. El a mai spus că mediul electronic "inhibă reflexivitatea". "Copiii mici reacţionează automat la stimuli. Dar toate jocurile pe calculator blochează răspunsul reflexiv, se bazează pe răspunsul emoţional sau agresiv moderat. Vom avea copii total nereflexivi care reacţionează pavlovian, stimul-răspuns. Are o durere, fuge de ea, nu are simţul responsabilităţii. Este o restructurare a creierului uman, a funcţiei umane. Domeniul lui de experienţă nu mai este unul natural, de experienţă umană, pentru că mediul lui de experienţă nu mai este unul uman. Este o experienţă virtuală", a adăugat biofizicianul. Totodată, potrivit specialistului, folosirea excesivă a telefonului sau tabletei afectează calitatea somnului, dar şi a digestiei. "Un copil care stă continuu cu nasul în jocuri şi care nu trăieşte în viaţa normală, cu plimbare, alergare, lectură, are un somn agitat şi o digestie proastă. Un prim risc este obezitatea. Apoi, violenţa indusă de jocurile pe calculator, atrofia simţului compătimirii şi a funcţiilor empatice. Cu cât în joc este mai multă violenţă, cu atât mai mult este anulat simţul compătimirii, este anulată reacţia la suferinţa celui de lângă tine", a continuat Virgiliu Gheorghe. În acest context, susţine acesta, dezvoltarea mediului digital se va dovedi, în următorii câţiva ani, a fi "unul dintre cele mai mari eşecuri din istoria şcolii moderne româneşti".