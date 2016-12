Mai mulți pensionari vor primi abonamente gratuite RATC?

06:18:58 / 26 Septembrie 2016

Abonamente RATC

In sfarsit o veste buna. De ce nu luati exemplu Bucurestiului si a altor orase din tara ?????? Acolo de ce se poate iar la Constanta, nu ? Poate un consilier local ne da un raspuns ? Cine are o pensiie, sa zicem peste 2000 lei,sigur are un autoturism si nu se v-a inghesui intr-un autobuz. Bravo.