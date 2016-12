Mai mulţi prematuri

Numărul prematurilor înregistraţi în Constanţa rămâne, în continuare, ridicat. Dacă în 2010 se observa o uşoară scădere a ratei prematurităţii faţă de 2009, potrivit statisticilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, în 2011, cifra este, din nou, mai mare. Potrivit raportărilor DSPJ, în 2009 erau înregistraţi 579 de prematuri, în vreme ce, în 2010, cifra prematurilor declaraţi la nivelul judeţului era de 554, cu doar 25 prematuri mai puţin. În 2011, însă, medicii DSPJ observau o nouă creştere a ratei prematurităţii încă din prima lună a anului, şi asta numai la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Astfel, dacă în 2010, la SCJU, media naşterilor premature a fost de 20 - 22 copii într-o singură lună, în primele zile ale lunii ianuarie 2011 erau deja raportate 17 naşteri premature. Şi această situaţie nu s-a oprit. În prezent, la SCJU sunt înregistraţi cinci prematuri, cel mai mic având o greutate de 700 de grame, iar cel mai mare, de 1.500 grame. Directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, declara, de altfel, că, la Constanţa, faţă de media pe ţară, se observă o creştere a prematurităţii. Astfel, în vreme ce media pe ţară este de 9%, la Constanţa, cifra a ajuns la 14,4%.

MULTE NAŞTERI PREMATURE POT FI EVITATE Medicii susţin că multe dintre naşterile premature pot fi evitate, cu condiţia ca mamele să conştientizeze riscurile la care se expun, atât ele cât şi copiii, în condiţiile în care nu au mers măcar o dată la un consult de specialitate. Nu cu mult timp în urmă, dr. Victorian Păştilă declara că a avut gravide care au ajuns la doctor pentru prima dată când au născut, fapt care nu este admis în condiţiile în care informaţiile sunt tot mai numeroase. Totodată, dr. Păştilă a vorbit despre îngrijirea deosebită care trebuie acordată femeii gravide, dar şi despre riscurile unei sarcini nesupravegheate atent. Cât despre cauzele prematurităţii, acestea sunt multiple. De exemplu, spunea dr. Păştilă, o femeie cu o vârstă sub 20 de ani, dar şi una peste 40 de ani ar putea da naştere unui copil prematur. De asemenea, pot fi şi cauze obstetricale: uter infantil, anumite tumori, număr mare de chiuretaje, placentă jos inserată, dezlipirea prematură a placentei etc. Nu în ultimul rând, pot fi şi cauze socio-economice. Tot printre factorii de risc care pot duce la naştere prematură se află bolile cronice (hipertensiunea, diabetul zaharat, boli infecţioase etc.), consumul de alcool, de droguri, dar şi fumatul.