Mai mulţi şomeri decât în 2011

Numărul şomerilor a crescut de la an la an, în judeţul Constanţa, astfel că, la 30 iunie 2012, se înregistra o rată a şomajului cu 0,37 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), la 30 iunie 2011, judeţul nostru număra 9.541 persoane fără ocupaţie, pentru ca numărul să ajungă, un an mai târziu, la 10.487 şomeri. Astfel, şomajul a crescut de la 3,02%, la 3,39%. O scădere nesemnificativă a înregistrat-o numărul şomerilor care beneficiau de ajutor de şomaj - de la 4.416, la finele lui iunie 2011, la 4.374, în aceeaşi perioadă a anului curent. A crescut, în schimb, numărul femeilor disponibilizate (de la 4.900, în iunie 2011, la 5.105, în iunie 2012) şi al persoanelor date afară din sectorul privat (de la 3.993, în iunie anul trecut, la 4.487, în iunie, anul acesta). La nivel naţional, s-a constatat o scădere a ratei şomajului. Potrivit ANOFM, la finele lui iunie 2011, rata şomajului era de 4,78% (cu un număr total de 435.961 fără ocupaţie), în timp ce, în aceeaşi lună a lui 2012, rata şomajului ajunsese la 4,49% (cu un număr total de 404.114 şomeri înregistraţi). (O.M.)