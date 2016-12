Mai mulți turiști pe litoralul românesc! Creștere de 10%!

Numărul turiștilor români care și-au petrecut vacanța în acest an pe litoralul autohton a depășit 950.000, în creștere cu 11% față de anul trecut, în timp ce turiștii străini au venit cu 10% mai mulți, ajungând la 50.000. Astfel, numărul total de turiști cazați în structurile clasificate de primire turistică de la malul mării a depășit 1 milion de persoane, cifră-record în ultimii opt ani, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). În acest sezon se văd rezultatele beneficiilor fiscale, printre care reducerea TVA-ului la alimentație și lărgirea conceptului de cazare, toate acestea datorându-se eforturilor depuse de membrii FPTR în ultima perioadă. ”La acestea se adaugă și vremea bună din vârf de sezon, dar - să recunoaștem - și contextul politic internațional, ceea ce făcut ca numărul de turiști să crească față de anul trecut. Chiar dacă cifrele nu sunt impresionante, important este că există o creștere a numărului de turiști străini pe litoralul românesc, iar aceasta este de două cifre: 10%”, susțin reprezentanții FPTR într-un comunicat. Peste 50.000 de străini au venit în acest an în stațiunile românești de la Marea Neagră, adăugându-li-se celor 950.000 de turiști autohtoni. Practic, turiștii români au venit într-un număr mai mare cu 11% comparativ cu raportările de anul trecut. Așa cum am mai spus, creșterea se datorează conjuncturii internaționale, România fiind considerată în acest context o destinație sigură. Turiști cu venituri mult peste medie (implicit rudele acestora), dintre care mulți au ales în alți ani stațiuni din Turcia, acum au rămas în țară. Pentru turismul de sejur, prețurile vacanțelor nu au crescut sau au crescut nesemnificativ în ultimii ani. Însă pentru turismul de weekend și alte sărbători legale, tarifele au crescut în acest sezon, având în vedere cererea foarte mare. În schimb, trăgând linie, pe total sezon, tarifele nu au fost sensibil mai mari comparativ cu anul trecut. În lunile iulie și august, o parte din marii tur-operatori nu au mai avut la vânzare spații de cazare în foarte multe structuri de primire turistică. ”Anul 2017 va fi primul de după 2008 în care va avea loc o creștere semnificativă a tarifelor, deoarece în perioada 1 iunie - 26 august 2017 estimăm că vor fi foarte puține spații de cazare disponibile, și acestea numai în anumite hoteluri din sudul litoralului, deci va fi o mare presiune pe cerere în vârf de sezon. Tarifele vor crește și pentru că s-au majorat cheltuielile hotelerilor: au crescut salariile, cu o medie de 20%, iar prețurile alimentelor s-au majorat treptat, dar semnificativ”, susțin reprezentanții FPTR.