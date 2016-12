MAI: Operațiunile de căutare-salvare la Siutghiol s-au desfășurat conform procedurilor legale

Operațiunile de căutare-salvare în urma accidentului aviatic din județul Constanța s-au desfășurat conform procedurilor legale, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Ea a arătat că la acțiuni au participat forțe și mijloace suplimentare coordonate de vicepremierul Gabriel Oprea. Este vorba despre forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța (47 militari cu 15 autospeciale, 3 bărci de salvare și un echipaj SMURD), ale Inspectoratului General de Aviație (două elicoptere MI 17, un elicopter EC 135, un autovehicul și 16 militari), ale Ministerul Apărării Naționale (5 ofițeri, 53 de subofițeri scafandri cu 4 bărci cu un sonar, un elicopter IAR 330, precum și personal auxiliar și echipamente de sprijin logistic). De asemenea, au acționat echipajele de la Autoritatea Navală Română (ANR), prin Agenția Română pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, cu o șalupă 'Jupiter'. Au fost prezente trei persoane din conducerea ANR, echipe de la Garda de Coastă 11 polițiști de frontieră, 5 autovehicule și două ambarcațiuni cu 4 scafandri, 3 echipamente de vedere pe timp de noapte și un sonar, de la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța — 45 de polițiști cu 15 autospeciale, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța — 5 ofițeri, 21 subofițeri și 3 autovehicule și Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța — 2 ofițeri, 23 subofițeri și 4 autovehicule, din partea Serviciului Județean de Ambulanță Constanța — 4 ambulanțe cu 12 persoane și două societăți comerciale, private care au sprijinit căutările cu o șalupă, două bărci, dintre care una cu sonar și 5 scafandri. "Accidentul face obiectul unui dosar penal înregistrat la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, urmând să fie preluat de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care va pronunța soluția legală. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost numită o comisie de investigare a catastrofei aeriene, prin ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea. Comisia este formată din 14 specialiști și are ca obiectiv studierea și analiza factorilor care au favorizat și determinat producerea catastrofei aeriene, în vederea elucidării cauzelor acesteia. Comisia își desfășoară activitatea sub coordonarea procurorului militar", a spus Dajbog. Potrivit oficialului MAI, ca măsură de siguranță, în conformitate cu Instrucțiunea 155 din 21 februarie 2007, privind investigarea evenimentelor de aviație produse cu aeronave aparținând Ministerului Afacerilor Interne, toate cele nouă elicoptere de tipul celui care s-a prăbușit luni în județul Constanța vor fi oprite la sol până la stabilirea cauzelor accidentului. În acest timp, pentru intervențiile aeromedicale, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne are la dispoziție alte 7 elicoptere care pot fi echipate medical în orice moment, a mai precizat Dajbog.