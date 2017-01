Mai puţin porumb la export

Exporturile de porumb în ţările intra şi extracomunitare s-au redus de 2,5 ori în primul semestru al acestui an, până la 648.073 tone, comparativ cu perioada similară din 2012, când au fost exportate 1,622 milioane tone, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii. În primele şase luni ale lui 2013, ţara noastră a încasat aproximativ 243,43 milioane euro din vânzarea porumbului pe pieţele externe, de 1,7 ori mai puţin decât sumele obţinute în aceeaşi perioadă din 2012. Încasările din exporturile de porumb au fost, în primele şase luni ale anului trecut, de 4,24 milioane de euro datorită preţurilor avantajoase înregistrate pe piaţa mondială. Pe de altă parte, importurile de porumb au ajuns, în primul semestru din acest an, la 104.705 tone, valorând 84,22 milioane de euro, în timp ce în perioada similară din 2012 au totalizat 549.509 tone, pentru care s-au cheltuit 147,66 milioane euro. Potrivit specialiştilor, se estimează că în acest an producţia de porumb va fi dublă în comparaţie cu anul trecut, când seceta prelungită a diminuat producţia la 5,473 milioane tone.