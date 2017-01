Mai puţină birocraţie!

Băncile ar trebui să simplifice procedura privind acordarea de credite pentru cofinanţarea proiectelor din fonduri UE, mai ales în condiţiile actualei crize, în care beneficiarii vor avea oricum probleme din cauza creşterii costurilor, a declarat secretarul de stat din Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF), Eugen Teodorovici. El a explicat că proiectele aprobate pentru finanţare din fonduri UE deja au fost analizate din punct de vedere al fezabilităţii, iar banca ar trebui să aplice o procedură specială în aceste cazuri, care să nu mai fie atît de birocratică. Potrivit lui Teodorovici, la finele lunii septembrie, pe cele şapte programe operaţionale au fost depuse 4.452 de proiecte, în valoare de 29,02 miliarde lei (7,6 miliarde euro). Dintre acestea au fost aprobate doar 6,2% din proiectele depuse, pînă la acea dată, adică 277 de proiecte în valoare totală de 7,54 miliarde lei (2 miliarde euro), fondurile UE reprezentînd 5,3 miliarde lei (1,4 miliarde euro). Pe aceste proiecte au fost încheiate 117 contracte de finanţare cu beneficiarii, în valoare de 4,22 miliarde lei (1,11 miliarde euro), din care 3,3 miliarde lei fonduri UE. Teodorovici a anunţat că în această lună se va modifica legislaţia privind fondul tampon pentru proiecte finanţate din fonduri de preaderare pentru a extinde destinaţia banilor din acest cont în scopul fluidizării plăţilor şi a execuţiei proiectelor. Pînă la finalul acestui an se vor aplica aceleaşi reguli şi în cazul fondului tampon pentru proiectele din fonduri postaderare. Teodorovici susţine că în acest moment nu există un control al proiectelor finanţate cu credite de la instituţiile finanicare internaţional şi sînt cazuri cînd beneficiarii au solicitat chiar dublarea acordului de împrumut. De aceea se impune înfiinţarea unei structuri în MEF care să monitorizeze modul de derulare a acestor proiecte. Oficialul MEF s-a arătat optimist privind posibilitatea României de a avea un grad înalt de absorbţie a fondurilor UE, spunînd însă că 2009 va fi un an crucial şi că, în funcţie de măsurile luate într-un termen foarte scurt, chiar la începutul anului viitor, se va putea vedea perspectiva, chiar pînă în 2013. În acest an, din fonduri pre şi postaderare România va avea un surplus net în relaţia cu Uniunea Europeană, de 1,6 miliarde euro, iar sumele atrase din fonduri postaderare pe programele operaţionale sectoriale în 2008 se vor ridica la 1,8 miliarde euro.