Mai puţină sare!

Guvernul american a anunţat, luni, noile reglementări alimentare, norme care sunt revizuite la fiecare cinci ani şi îi îndeamnă pe toţi cetăţenii americani să îşi reducă consumul zilnic de sare cu o treime faţă de valorile actuale. Cantitatea zilnică de sare recomandată reprezintă jumătate din consumul zilnic din urmă cu 50 de ani al unei persoane de pe teritoriul american.

Cea de-a şaptea ediţie a Reglementărilor Alimentare insistă asupra reducerii numărului de calorii din dieta zilnică şi pe nevoia de a face mai mult sport, din cauză că peste o treime dintre copii şi peste două treimi dintre adulţii din SUA sunt supraponderali sau sunt obezi, se afirmă într-un comunicat emis de United States Department of Agriculture (USDA). ”Reglementările alimentare au fost enunţate într-o perioadă în care majoritatea adulţilor şi o treime dintre copiii americani sunt supraponderali sau obezi. Această situaţie reprezintă o criză ce nu mai poate fi ignorată”, a declarat Tom Vilsack, secretarul Departamentului pentru agricultură din guvernul american. ”În definitiv, problema este următoarea: cei mai mulţi dintre noi trebuie să strângă cureaua pentru a evita apariţia maladiilor cronice asociate cu igiena alimentară”, a adăugat oficialul american. Reglementările administraţiei americane îi îndeamnă pe cetăţenii acestei ţări să îşi reducă la 2.300 de miligrame (echivalentul unei linguri) consumul zilnic de sare, în timp ce raportul Centers for Disease Control and Prevention afirmă că un american consumă în medie 3.466 de grame de sare (o lingură şi jumătate) pe zi. Potrivit noilor reglementări, consumul zilnic de sare trebuie să scadă până la 1.500 de miligrame pe zi pentru persoanele de culoare, persoanele trecute de 50 de ani sau persoanele care suferă de hipertensiune. Această recomandare este considerată foarte strictă, însă ea se justifică prin faptul că limita de 1.500 de miligrame se aplică de acum înainte pentru aproximativ jumătate din populaţia SUA. Excesul de sare reprezintă un factor care favorizează apariţia hipertensiunii şi a altor maladii cardiovasculare. Companiile americane din industria alimentară au fost invitate să reducă, la rândul lor, concentraţia de sare din produsele pe care le comercializează. Peste două treimi din consumul zilnic de sare provine nu din solniţa prezentă în bucătăria fiecărui american, ci din alimentele procesate, chipsuri, pizza şi conserve.

Noile reglementări din domeniul igienei alimentare le explică americanilor, în 23 de paragrafe, că trebuie să iubească alimentele dar să mănânce mai puţin, să evite porţiile de mâncare exagerat de mari, farfuriile lor să conţină în proporţie de 50% fructe şi legume şi să bea apă în loc de băuturi carbogazoase. Aceste recomandări vor fi însoţite, în viitorul apropiat, de o serie de măsuri guvernamentale prin care produsele proaspete vor deveni mult mai accesibile pentru populaţia defavorizată, deoarece americanii din această categorie trebuie să meargă pe jos, uneori şi trei kilometri, în anumite cartiere, pentru a găsi un magazin cu produse proaspete”, a explicat la rândul ei Kathleen Sibelius, secretarul Departamentului pentru Sănătate. În cadrul eforturilor depuse de administraţia americană în lupta împotriva consecinţelor nefaste ale obezităţii asupra sănătăţii populaţiei, prima doamnă a SUA, Michelle Obama, a semnat, săptămâna trecută, un parteneriat cu cel mai mare distribuitor din lume din comerţul cu amănuntul, compania WalMart. Uriaşul lanţ american de supermarketuri s-a angajat să expună în raioanele sale produse mai sănătoase, ce conţin cantităţi mai mici de sare, zahăr şi grăsimi.