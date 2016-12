Numărul accidentelor rutiere înregistrate la nivel naţional, în primele şase luni ale acestui an, s-a micşorat cu 13,3%, în vreme ce numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa pe şoselele din ţara noastră a scăzut cu 14,2%. Potrivit statisticilor date publicităţii de reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), în primele şase luni ale anului 2010 au avut loc cu 586 mai puţine accidente rutiere grave pe drumurile publice, soldate cu 966 de morţi (faţă de 1.126 în 2009) şi 3.610 de răniţi (faţă de 4.019, în aceeaşi perioadă a anului trecut). Pentru conştientizarea şoferilor cu privire la riscurile la care se expun în cazul în care nu respectă legislaţia rutieră, reprezentanţii IGPR au demarat mai multe campanii. Datele centralizate de Poliţia Română arată că principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere sunt viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum, indisciplina pietonilor şi neacordarea de prioritate. Începând cu luna aprilie a acestui an, Poliţia Rutieră a pus în acţiune noile aparate radar, „invizibile” pentru detectoarele aflate în prezent pe piaţă. O parte importantă a proiectului de informare şi conştientizare iniţiat de IGPR a fost scăderea numărului de accidente rutiere în care sunt răniţi copiii. Potrivit statisticilor, de la începutul acestui an, la nivel naţional, 305 minori au fost rănţi grav şi 29 şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere.