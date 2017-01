Mai puţine bilete la Bon Jovi

În numai două luni de când au fost puse în vânzare, biletele din categoria Golden Circle pentru concertul pe care trupa Bon Jovi îl va susţine, pe 10 iulie, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, au fost epuizate. Mai mult, din cele peste 20.000 de bilete vândute, 1.500 sunt pentru cumpărători din Bulgaria. De asemenea, au mai fost vândute bilete în Serbia, Ungaria şi Austria. În prezent, exclusiv în reţeaua Eventim, mai pot fi achiziţionate tichete la următoarele categorii: VIP - 479,3 lei, Tribună - 372,8 lei, Normal Circle - 186,4 lei şi peluză Parlament - 159,8 lei.

Accesul la concertul trupei Bon Jovi, organizat de East European Entertainment şi D&D East Entertainment, este permis începând cu ora 15.00.

În prezent, Bon Jovi se află în plin turneu mondial, \"The Circle\" fiind seria de concerte cu cele mai mari încasări din 2010, potrivit revistei Billboard. Reuşita de anul trecut, coroborată cu performanţa similară din 2008, demonstrează faptul că celebra trupă americană a ajuns la un nivel de vârf în ceea ce priveşte profitabilitatea concertelor sale, la 26 de ani după ce şi-a lansat albumul de debut. Grupul şi-a creat un stil muzical propriu, născut din hard-rock-ul anilor ‘80. De-a lungul anilor, formaţia a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume semnate Bon Jovi sunt \"Slippery When Wet\" (1986), \"New Jersey\" (1988) şi \"Keep the Faith\" (1992). Cel mai recent material discografic al trupei este albumul \"The Circle\", lansat în 2009. Trupa este formată din Jon Bon Jovi (voce, chitară), Richie Sambora (chitară, backing vocals), Tico Torres (tobe, percuţie), David Bryan (clape, pian, backing vocals) şi Hugh McDonald (bas, backing vocals).