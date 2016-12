Mai puţine căsătorii, divorţuri, naşteri şi decedaţi

Institutul Naţional de Statistică (INS) a dat publicităţii, vineri, datele înregistrate în septembrie cu privire la natalitate, mortalitate, nupţialitate şi divorţialitate, care relevă o scădere a numărului acestora faţă de luna august. Astfel, în septembrie s-au născut 17.695 copii (10,1 născuţi-vii la 1.000 locuitori), cu 3.322 mai puţini decât în luna august. Numărul persoanelor care au decedat a fost de 17.099 (9,8 decedaţi la 1.000 locuitori), cu 2.083 decedaţi mai puţini decât în august. Sporul natural provizoriu a fost pozitiv atât în septembrie, de 596 persoane (născuţii-vii având un excedent faţă de decedaţi) cât şi în august, de 1.835 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în septembrie a fost de 127 (7,2 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii), rata fiind în creştere faţă de luna august, când a fost de 6,5 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în septembrie 16.886 căsătorii (9,6 căsătorii la 1.000 locuitori), cu 3.895 mai puţine decât în august. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii 202/2010 a fost de 2.137 divorţuri (1,22 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 576 mai puţine decât în august. Numărul căsătoriilor în septembrie 2012 a fost cu 1.810 mai mare decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii 202/2010 s-au pronunţat cu 290 mai puţine divorţuri în septembrie 2012 decât în septembrie 2011.