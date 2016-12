Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au decis să tragă la răspundere unităţile de învăţământ liceal care au înregistrat rezultate foarte proaste la examenul de bacalaureat de anul trecut. Şi ce mod mai bun de a-i impulsiona pe directori să-i pună pe elevi cu burta pe carte decât reducerea fondurilor alocate unităţii de învăţământ. În condiţiile în care, începând cu acest an se introduce plata per elev şi pentru cheltuielile materiale, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au decis ca, în anul şcolar următor, unităţile de învăţământ liceal care au avut un procent de promovabilitate sub 15% la examenul de bacalaureat din 2011 să aibă mai puţine clase de-a IX-a. Vor face excepţie, însă, liceele unice la nivel de localitate, precum şi unităţile de învăţământ de nivel liceal care au câte o clasă de-a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a.