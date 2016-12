Mai puţine concedii medicale

Noul sistem de acordare a concediilor medicale introdus în 2010 a dus la o diminuare cu aproximativ 30% a numărului de certificate medicale eliberate în ultimele luni, faţă de începutul anului, astfel că în primele nouă luni au fost date 713.436 acte medicale, informează Ministrul Sănătăţii (MS). Potrivit unui comunicat, în 2009 au fost eliberate peste 2.600.000 de certificate medicale, în vreme ce în primele nouă luni ale lui 2010 numărul certificatelor medicale emise este într-o evidentă descreştere, de la începutul anului şi până în prezent fiind eliberate 713.436 documente de acest fel, potrivit sursei citate. “Noile reguli impuse la acordarea concediului medical şi eliberarea certificatelor medicale produc efecte. Cînd am gândit noul sistem am avut în vedere stoparea abuzurilor şi eliberarea acestor documente exclusiv pentru cei aflaţi în nevoie şi suferinţă. În urma acţiunilor noastre am înregistrat o diminuare destul de importantă a numărului certificatelor medicale, ceea ce înseamnă că pe acest domeniu existau unele abuzuri”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, citat în comunicatul instituţiei. De la mijlocul lui mai 2010, când au fost demarate acţiunile de control asupra noului mod de acordare a concediilor medicale, Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate a fost suplimentat cu peste 2.000.000 lei din cele 443 de amenzi aplicate pentru nereguli constatate la eliberarea certificatelor medicale.