Mai puţine firme cu acţionariat străin

Numărul firmelor noi cu acţionariat străin s-a redus cu 17% în primele şapte luni din acest an, la aproape 3.700, faţă de aceeaşi perioadă din 2009, potrivit datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Totodată, a scăzut cu o treime şi aportul iniţial de capital pentru firmele nou-înfiinţate. Faţă de intervalul ianuarie-iulie 2008, numărul firmelor noi cu capital străin s-a micşorat de peste două ori în primele şapte luni din acest an, iar banii injectaţi într-o primă fază în firmă au fost de peste trei ori mai puţini. Statisticile ONRC mai arată că numărul radierilor de firme cu acţionariat străin a scăzut, de la 2.550 de companii închise în primele şapte luni ale anului trecut, la aproape 2.300 în perioada similară din acest an. Totuşi, dacă anul trecut, capitalul firmelor străine radiate era de aproape 209 milioane de euro, în acest an, cifra s-a triplat, până la peste 618 milioane de euro.