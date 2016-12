Mai puţine infracţiuni în Medgidia

13:15:47 / 08 Ianuarie 2014

pt 8

Esti lipsit de respect dle vasile punind o asa eticheta cetateanului din Medgidia ! Si daca tot consideri ca sintem "prosti" te avertizam ca sintem multi cei care nu sintem de acord cu tine ! In ce priveste madam vicesa , laudati-o voi , pupati-o in c** , puneti-o pe coliva psd , dar luari-o de la primarie ! E responsabila de tot raul care se petrece in orasul asta de un an si jumatate , e piaza rea , noi ne-am saturat de ea...Poate nici ceilalti nu au facut lucruri prea bune , dar acest personaj este cancerul acestui oras , e Satana in carne si oase...