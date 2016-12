Mai puţine reclamaţii la OPC

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa a înregistrat, de la începutul anului şi până în prezent, 358 de sesizări şi reclamaţii formulate de consumatori în scris, on line sau direct la biroul de preluare reclamaţii din cadrul Comisariatelor Judeţene de Protecţie a Consumatorilor aflate în subordine. 94,6% dintre acestea au fost deja soluţionate, restul fiind în curs de soluţionare. La CJPC Constanţa, ponderea reclamaţiilor în sfera bunurilor şi a serviciilor alimentare este de 17%. Reclamaţiile cel mai des formulate de consumatori se referă la comercializarea de produse alimentare cu data limită de consum/data durabilităţii minimale depăşită, produse de patiserie cu impurităţi în masă de produs, neafişarea la loc vizibil a preţurilor de comercializare a produselor, etc. Reclamaţiile cel mai des formulate de consumatori se referă la întreruperi în furnizarea serviciilor de transmisie TV prin cablu, întreruperea furnizarii serviciilor de internet, neconcordanţă între preţul la raft şi preţul din stocul de gestiune, produse textile şi articole de încălţăminte cu defecte etc. Din cele 20 de reclamaţii înregistrate de la începutul anului, aferente serviciilor bancare, s-au soluţionat până în acest moment 16 dintre acestea. S-au aplicat până în prezent instituţiilor financiar bancare opt amenzi în valoare de 93.000 lei. Consumatorii de servicii financiare au reclamat mărimea abuzivă a dobânzii prevazută în contract. Oamenii s-au mai plâns că unele contracte prevăd că dobândă este fixă pe toată durata contractului de credit, dar în alte articole se prevede că banca îşi rezervă dreptul de a modifica dobânda în cazul ivirii unor situaţii pe piaţa financiar monetară, fără însă să le precizeze transparent pentru cunoştinţa consumatorului. Tot la capitolul nemulţumiri, oamenii s-au arătat indignaţi de reclamele mincinoase, în anumite oferte specificându-se faptul că pentru anumite produse bancare nu se încasează comisioane dar, în realitate, conform extraselor de la consumatori, băncile încasează şi aceste comisioane. “Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, remarcăm o scădere semnificativă a numărului total de reclamaţii cu aproximativ o sută. Acest fapt poate fi interpretat ca un semn că agenţii economici acordă mai multă atenţie respectării legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, dar şi mai mult respect consumatorilor. Ne propunem ca, prin actul de control, să corectăm cât mai multe neconformităţi ale pieţei, astfel încât numărul de reclamaţii să fie în continuă scădere”, apreciază directorul coordonator al CRPC Constanţa, Mihai Petre.