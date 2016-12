Mai puţine restricţii pe piaţa muncii pentru români?

Potrivit ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris, Guvernul britanic va adopta până la sfârşitul acestui an o decizie privind ridicarea sau nu a restricţiilor pe piaţa muncii pentru cetăţenii români, pe baza unui raport care va fi publicat în noiembrie de experţi independenţi. El a precizat că aceşti experţi, care formează un comitet de consiliere pe probleme de imigraţie, au luat deja legătura cu ambasada României şi cu cea a Bulgariei, pentru a obţine informaţii din partea ambelor state pe baza cărora să evalueze impactul potenţial al ridicării restricţiilor pe piaţa muncii, şi urmează să înainteze Guvernului britanic un punct de vedere chiar în această lună. \"Noi luăm o decizie pe baza analizei unor experţi independenţi. Există un comitet în Marea Britanie, Comitetul de consiliere pe probleme de imigraţie, format din specialişti în piaţa muncii, iar Guvernul britanic le cere acestora un punct de vedere, în primul rând, cu privire la impactul potenţial al ridicării restricţiilor. Mă aştept ca raportul comitetului să fie publicat chiar în această lună, pentru ca Guvernul britanic să ia o decizie până la finalul acestui an\", a spus Harris. Întrebat dacă Guvernul britanic va ţine cont de recomandarea Parlamentului European privind eliminarea restricţiilor pe piaţa muncii până la sfârşitul acestui an, înaintea anului 2013 ca termen-limită, ambasadorul a precizat că decizia va fi una exclusiv a Guvernului, iar elementul esenţial în această decizie va fi opinia specialiştilor în piaţa muncii. Într-o rezoluţie adoptată de Parlamentul European, săptămâna trecută, se arată că toate statele UE trebuie să permită accesul bulgarilor şi românilor pe piaţa forţei de muncă până la sfârşitul lui 2011, înaintea termenului-limită din 2013. Restricţii la angajarea muncitorilor români sunt existente încă în 11 dintre 26 de state membre, printre care Marea Britanie, Austria, Belgia, Franţa, Luxemburg, Malta, Olanda sau Spania. Conform Tratatului de Aderare a României, până în 2014 există o perioadă de tranziţie în care fiecare stat membru trebuie să liberalizeze gradual accesul muncitorilor români pe piaţa muncii.