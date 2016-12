Mai puţine tranzacţii imobiliare la Constanţa

Piaţa imobiliară de la malul mării simte din plin criza financiară. Dacă, în anii trecuţi, afacerile cu case erau la mare căutare în Constanţa, în prezent, tranzacţiile imobiliare sînt în agonie. Criza financiară, dar şi cea a creditelor a tras piaţa imobiliară constănţeană cu cinci ani în urmă. „Se constantă, într-adevăr, în acest an, o dinamică scăzută a tranzacţiilor imobiliare. Sînt mult mai puţine solicitări faţă de anul trecut, dar de cînd a fost lansat programul Prima Casă, lucrurile au început să se mişte. În această perioadă, nu se mai caută decît garsonierele şi apartamentele cu două camere”, a declarat Ion Marin, reprezentantul unei agenţii imobiliare. Conform datelor statistice ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa, de la începutul anului şi pînă în prezent, s-au înregistrat 71.687 de operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară, consemnîndu-se o scădere cu circa 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cînd au fost încheiate 97.685 lucrări. „Cele mai multe lucrări au fost înregistrate la biroul din Constanţa 42.834, urmate de birourile din Mangalia 14.614 şi Medgidia cu 14.239 operaţiuni”, a declarat directorul coordonator al OCPI Constanţa, Stere Sponte. Şi veniturile instituţiei au scăzut faţă de anul trecut. Dacă în primele opt luni ale anului trecut existau încasări de 13.671.237 lei, în aceeaşi perioadă a acestui an veniturile sînt de 9.842.301, ceea ce reprezintă o scădere cu 28%. „Singurul motiv care a dus la scăderea tranzacţiilor imobiliare este criza financiară şi implicit puterea de cumpărare a constănţenilor. Sperăm ca programul Prima Casă să mai animeze puţin piaţa imobiliară în următoarea perioadă”, a mai spus Stere Sponte. Operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară au consemnat scăderi în toată ţara. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în primul semestru al acestui an, lucrările de cadastru şi publicitate imobiliară au scăzut cu 22,31%, faţă de aceeaşi perioadă din 2008, cînd au fost înregistrate peste 2,111 milioane de astfel de operaţiuni. În perioada ianuarie - iunie 2009, au fost înregistrate 1.640.593 de operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară, în scădere cu 471.309 faţă de perioada ianuarie - iunie 2008, cînd au fost înregistrate 2.111.902 de astfel de operaţiuni. Pentru iunie 2009, raportul ANCPI arată o scădere de 21,28% a operaţiunilor de cadastru şi publicitate imobiliară, faţă de luna iunie 2008, de la 354.572 la 279.037 de operaţiuni, şi una de 14,32% faţă de iunie 2007. Comparativ cu perioadele similare din anii 2007 şi 2006, numărul operaţiunilor de cadastru şi publicitate imobiliară a înregistrat o scădere de aproape 7,5%, respectiv 4,41%. În primul semestru al anului 2007 au fost înregistrate 1.775.285 operaţiuni, iar, în perioada similară din 2006, au fost 1.716.315 milioane de operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară.