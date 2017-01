Mai puţine victime civile în Afganistan?

Trei militari americani au fost ucişi, ieri, într-un atentat-sinucigaş comis în Afganistan, anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate. Cei trei militari au murit într-un dublu atentat sinucigaş comis în provincia Kunar, în estul ţării. Doi terorişti-kamikaze au atacat militari americani şi consilieri care se deplasau spre sediul Guvernoratului provinciei Kunar. Teroriştii s-au aruncat în aer în apropierea unui grup de militari ISAF. În atentat a murit şi un cetăţean afgan, în afară de cei doi terorişti sinucigaşi.

O veste bună are în vedere faptul că numărul victimelor civile ale conflictului din Afganistan a scăzut în 2012 pentru prima dată în ultimii cinci ani, după mai mult de un deceniu de conflict şi în condiţiile în care NATO intenţionează să părăsească ţara până la sfârşitul anului 2014. Conflictul nu s-a redus totuşi în intensitate, NATO dezvăluind recent o creştere a numărului de atacuri atribuite rebelilor Taliban, în timp ce incidentele sunt în creştere în jurul capitalei Kabul. Conform unui studiu dat publicităţii de misiunea ONU în Afganistan, 1.145 de persoane au fost ucise şi 1.954 rănite între 1 ianuarie şi 30 iunie 2012, adică 3.099 de victime faţă de 3.654, dintre care 1.510 persoane ucise, în prima jumătate a anului 2011. S-a înregistrat prin urmare o scădere cu 15% de la un an la altul. Forţele antiguvernamentale, conduse de lideri Taliban, sunt responsabile pentru 80% din aceste cazuri de decese şi vătămări faţă de 10% atribuite forţelor pro-guvernamentale, adică armata şi poliţia afgană, ajutate de coaliţia NATO, restul de 10% dintre cazuri fiind incerte.

O treime din pierderi sunt atribuite exploziilor minelor artizanale, arma preferată a miliţiilor Taliban, în timp ce femeile şi copiii reprezintă 30% dintre victime, 925 morţi şi/sau răniţi. ONU estimează că numărul persoanelor care s-au deplasat în teritoriu din cauza conflictului este de 114.900, cu 14% în plus într-un an. Şi numărul victimelor forţelor afgane şi străine s-a redus cu 25% de la un an la altul, scăzând de la 255 morţi şi 138 răniţi în primele şase luni ale anului 2011 la 165 de morţi şi 131 răniţi în 2012. Forţa internaţională a NATO din Afganistan a înregistrat şi ea mai puţine pierderi: numărul soldaţilor străini morţi la sfârşitul primului semestru a scăzut de la 282 în 2011 la 220 în acest an, potrivit site-ului independent icasualties.org..