Mai puţini bani pentru persoanele înscrise, mai mult pentru servicii

Medicii de familie vor primi mai puţini bani pentru numărul de persoane înscrise pe listă, dar bugetul pentru serviciile acordate bolnavilor va creşte, conform proiectului contractului-cadru privind acordarea asistenţei medicale în 2011. Acest proiect prevede că fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru 2011 are structura 60% \"per capita\" şi 40 \"per serviciu\". În prezent, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru 2010 prevede 70% \"per capita\" şi 30% pentru plata \"per serviciu\" consultaţie. Potrivit CNAS, motivaţia modificării structurii alocaţiei are ca scop creşterea responsabilităţii în îngrijirea eficientă a celor înscrişi pe listă şi cointeresarea medicilor de familie în acordarea serviciilor medicale paralel cu dinamizarea activităţii din cabinet. Proiectul prevede, de asemenea, suspendarea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru nerespectarea de către furnizori a termenelor de plată a contribuţiei la FNUASS (până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului). Potrivit proiectului, medicii vor primi un buget orientativ pentru prescrierea de medicamente, fiind stabilite şi condiţiile de introducere a coplăţii. \"A fost completată prevederea referitoare la dreptul furnizorilor de servicii medicale de a încasa contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, în sensul că în situaţiile anterior menţionate furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate\". De asemenea, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a recupera de la furnizori contravaloarea serviciilor acordate dacă au fost făcute fără respectarea legii. Proiectul prevede introducerea tarifului maximal pe zi de spitalizare pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti acordate în spitalele de cronici şi de recuperare, respectiv în secţiile şi compartimentele de cronici, recuperare şi neonatologie - prematuri din alte spitale. Această decizie a fost luată pentru o abordare unitară în ceea ce priveşte tariful la care se pot contracta, respectiv deconta serviciile medicale spitaliceşti şi pentru o mai bună gestionări a fondurilor cu această destinaţie.

De asemenea, la contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, 1% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări se va utiliza pentru complexitatea suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie intensivă, în condiţiile stabilite prin norme, arată acelaşi document. Proiectul pentru 2011 introduce valoarea de contract orientativă pentru contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală, valoare ce se stabileşte pe baza criteriilor prevăzute în norme, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate. Noul act normativ introduce conceptul de farmacie de familie care se referă la posibilitatea asiguraţilor de a opta pentru o farmacie în vederea eliberării medicamentelor – pentru asiguraţii incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, precum şi pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice a căror listă este prevăzută în norme. În proiectul noului contract s-a prevăzut că prescrirea medicamentelor se face pe denumire comună internaţională (DCI), cu excepţia cazurilor justificate când medicul poate prescrie pe denumire comercială. Cu excepţia cazurilor în care medicul recomandă o anumită denumire comercială, recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI-ului prescris de medic se face în ordinea crescătoare a preţului, începând cu preţul cel mai mic pentru medicamentul respectiv. Acelaşi proiect prevede că termenul de decontare este de 180 de zile faţă de 90 cât este în prezent.