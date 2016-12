Mai puţini directori şcolari în mediul rural

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a început discuţiile cu directorii unităţilor şi instituţiilor şcolare din localităţile de pe raza judeţului, referitor la existenţa unei singure unităţi de învăţământ cu personalitate juridică la nivel de comună. „La discuţii participă şi primarii comunelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, prof. Cristina Ivan. Măsura existenţei unei singure unităţi de învăţământ cu personalitate juridică într-o comună face parte din propunerile Ministerului Educaţiei pentru reducerea a 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar de la 1 septembrie 2010. Mai exact, în afară de o unitate de învăţământ, restul unităţilor şcolare de pe raza unei comune îşi vor pierde personalitatea juridică, devenind structuri ale unităţii care îşi păstrează personalitatea juridică. Acest lucru înseamnă că vor dispărea mai multe posturi administrative, inclusiv cele de directori şi directori adjuncţi. „Această măsură nu va afecta elevii din mediul rural. Ei vor merge în continuare la şcolile din satele în care locuiesc, numai că acestea vor aparţine de altă unitate de învăţământ”, a declarat prof. Cristina Ivan. În cursul săptămânii viitoare, conducerea ISJ va discuta şi cu directorii unităţilor de învăţământ din municipiul Constanţa, privind mărirea numărului de elevi necesar pentru ca o unitate şcolară să aibă personalitate juridică.

PESTE O MIE DE POSTURI DISPAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CONSTĂNŢEAN. În urma analizei măsurilor propuse de inspectoratele şcolare judeţene pentru reducerea posturilor din învăţământul preuniversitar, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a ajuns la concluzia că măsurile ordonanţei privind reducerea a 15.000 de norme în educaţie vor putea fi puse în aplicare începând cu 1 septembrie 2010. Alte măsuri agreate de Ministerul Educaţiei sunt cele care se referă la posibilitatea ca în unităţile de învăţământ vocaţional şi liceele tehnologice în care există clase paralele de elevi având specializări/calificări diferite cu efective sub medie să se efectueze ore de cultură generală cu clasă întreagă şi separat numai a orelor de specialitate, precum şi la reducerea numărului claselor de învăţământ seral şi compensarea prin creşterea numărului de clase cu frecvenţă redusă, pentru clasele de început de ciclu. La nivelul judeţului Constanţa vor trebui să dispară 387 de posturi. Reamintim că din învăţământul preuniversitar constănţean au mai dispărut aproximativ 700 de posturi în cursul anului trecut (550 de norme au fost reduse în vara lui 2009, iar alte 200 de posturi au dispărut în toamna aceluiaşi an). Cu reducerile anunţate în acest an, numărul normelor reduse va ajunge, la nivelul judeţului nostru, la peste o mie.