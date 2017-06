Mai puțini donatori de organe pentru transplant

Numărul donatorilor de organe pentru transplant a scăzut deoarece în jurul acestor intervenții s-a făcut ”o mare controversă”, declară medicul Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş. Întrebat duminică, 14 mai, în cadrul unei conferințe de presă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, dacă a crescut rata refuzului aparținătorilor privind donarea de organe pentru transplant, medicul Horațiu Suciu a răspuns afirmativ, transmite corespondentul Mediafax. ”Rata refuzului eu consider că a crescut, nu am făcut încă un studiu, nu am toate datele, dar impresia mea e că a crescut și bineînțeles că este o condiționalitate multiplă. Motivul, mă pun în situația unui cetățean care se informează din mass-media, nu pot să văd decât că în jurul unui transplant s-a făcut o mare, să zicem, elegant, controversă și, evident, până se lămuresc lucrurile poate este o reticență în a dona. Nu s-a schimbat nimic, a dona este un lucru nobil și nu trebuie să uităm că o parte din cei care donează inima, plămânii, rinichii, ficatul continuă să trăiască în trupul altcuiva și eu cred că e nobil să salvezi o viață”, a spus medicul Horațiu Suciu. Acesta a adăugat că în acest an s-au mai făcut ”11-12 prelevări” de cord, dar în niciun caz inima nu a fost bună pentru transplant. ”Din fericire, deși e un domeniu de supraspecializare, motivarea medicilor este aceeași ca peste tot, nici mai mare, nici mai mică. Este o motivare de ordin profesional. Din fericire avem medici, cel puțin la Târgu Mureș, în domeniul meu, al chirurgiei cardio-vasculare, cardiologiei, terapiei intensive, care fac acest lucru și ne bucurăm. Sunt convins că toate segmentele societății trebuie să sprijine această activitate. E ușor să blamezi un lucru care e greu de făcut”, a mai spus şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş. O echipă de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş a efectuat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, primul transplant de cord din acest an, la un pacient de 49 de ani din Bucureşti, care a primit inima de la un donator în moarte cerebrală din Harghita.