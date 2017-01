Mai puţini români, mai multe casătorii

Deşi în ultimii ani în România s-au născut mai mulţi copii decît într-un deceniu, migraţia şi mortalitatea au pus umărul serios la scăderea populaţiei. Declinul demografic este o realitate cutremurătoare în situaţia în care statisticile demografice anunţă o pupulaţie de 15 milioane în 2050, dar în faţa cărora autorităţile române nu au reuşit să găsescă pînă acum vreo soluţie. Nici măcar îngrijorarea mai mult sau mai puţin reală a preşedintelui României, care a repetat adesea că demografia este o problemă pentru generaţiile actuale şi pentru „generaţiile de mîine”, nu a mişcat prea mult lucrurile din loc. Astfel, Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat că populaţia României a scăzut şi în luna iunie, cînd sporul natural negativ s-a ameliorat de la 3.100 persoane în luna mai pînă la 2.300 persoane în iunie. Rata natalităţii a crescut, totuşi, în iunie la 10 nou-născuţi la mia de locuitori faţă de 9,7 în luna mai. În iunie s-au născut 17.566 de copii în România, cu 461 de copii mai puţin decît în luna similară din 2007, determinînd o scădere anuală a ratei natalităţii de la 10,2 la mie la 10. Numărul persoanelor decedate în iunie a fost de 19.845, cu 895 mai puţin decît în mai, generînd un spor natural negativ de 2.300 de persoane. Rata mortalităţii infantile a înregistrat o scădere pînă la 12,2 copii sub un an decedaţi la mia de nou-născuţi, în luna iunie, de la 13,3 la mie în luna mai. Raportat la luna iunie a anului anterior, rata mortalităţii infantile a crescut însă de la 11,1 decedaţi sub un an la mia de nou-născuţi. Numărul de căsătorii înregistrate la oficiile de stare civilă a fost de 14.267, cu 913 cazuri mai multe decît în luna mai, ceea ce corespunde unei rate a nupţialităţii de 8,1 căsătorii la mia de locuitori (faţă de 7,3 în mai). Tot în luna iunie, prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.780 divorţuri, cu 739 de cazuri mai puţin decît în luna mai, iar rata divorţialităţii a scăzut de la 1,93 divorţuri la mia de locuitori în mai pînă la 1,58.