Mai sînt şase locuri libere

În această seară vor fi stabilite ultimele echipe calificate pentru faza eliminatorie a Cupei UEFA, în urma partidelor din ultima etapă a grupelor A, B, C şi D. Şi astăzi avem dispute directe pentru calificare, cum ar fi cea din grupa B, între Aberdeen şi FC Copenhaga, în care danezii au şi varianta egalului. În celălalt meci, Atletico Madrid şi Panathinaikos îşi vor disputa prima poziţie în grupă, ambele fiind deja calificate. În grupa A, Everton nu poate pierde primul loc, iar Zenit depinde de jocul rezultatelor. Alkmaar, cea mai redutabilă formaţie europeană pe teren propriu, primeşte vizita englezilor, iar Nurnberg joacă în Grecia, ambele avînd nevoie de victorie pentru calificare, pentru că ruşii au golaveraj mai bun. În grupa C, un egal al Fiorentinei îi califică şi pe... grecii de la AEK, indiferent de rezultatul partidei de la Atena cu Villareal! În fine, grupa D mai are un singur loc liber, care poate fi ocupat de învingătoarea meciului de la Rennes, dacă îi depăşesc la golaveraj pe norvegienii de la Brann Bergen. Aceştia au încheiat deja partidele, cu golaveraj 3-4, croaţii au 1-4 iar francezii 1-5.

Programul meciurilor: GRUPA A: AZ Alkmaar - Everton Liverpool; Larissa - Nurnberg; Zenit Sankt Petersburg stă. Clasament: 1. EVERTON 9p, 2. Zenit 5p, 3. Alkmaar 4p, 4. Nurnberg 4p, 5. Larissa 0p. GRUPA B: Atletico Madrid - Panathinaikos Atena; Aberdeen - FC Copenhaga; Lokomotiv Moscova stă. Clasament: 1. PANATHINAIKOS 9p, 2. ATLETICO 7p, 3. FC Copenhaga 3p, 4. Lokomotiv 2p, 5. Aberdeen 1p. GRUPA C: AEK Atena - Villarreal; Fiorentina - Mlada Boleslav; IF Elsborg stă. Clasament: 1. VILLARREAL 7p, 2. Fiorentina 5p, 3. AEK 5p, 4. Mlada 3p, 5. Elfsborg 1p. GRUPA D: Hamburger SV - FC Basel; Rennes - Dinamo Zagreb; Brann Bergen stă. Clasament: 1. HAMBURG 9p, 2. BASEL 7p, 3. Brann 4p, 4. Dinamo 1p, 5. Rennes 1p. Formaţiile scrise cu majuscule sînt deja calificate în faza eliminatorie a Cupei UEFA. Jocurile din celelalte patru grupe au avut loc aseară.