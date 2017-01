Maica Tereza s-a îndoit 40 de ani de existenţa lui Dumnezeu

Maica Tereza din Calcutta, care urmează să fie canonizată ca sfîntă de Vatican, spre sfîrşitul anului, a trecut printr-o gravă criză religioasă în ultimii 40 de ani ai vieţii, îndoindu-se de existenţa lui Dumnezeu, potrivit unor scrisori ale sale publicate în premieră. Corespondenţa, care acoperă mare parte din viaţa Maicii Tereza, arată că aceasta s-a simţit singură şi tulburată din punct de vedere spiritual începînd cu anul 1949, de cînd a început să aibă grijă de oamenii bolnavi şi săraci din Calcutta.

Scrisorile au fost publicate în cartea “Mother Teresa: Come Be My Light”, editată de un prieten apropiat al călugăriţei, preotul Brian Kolodiejchuk. Cele peste 40 de scrisori ale Maicii Tereza sînt marcate de sentimentele de “întuneric” şi “tortură”. De altfel, călugăriţa a cerut în testamentul său ca aceste scrisori să fie distruse. Deşi a declarat în mod public că inima ei “aparţine în întregime inimii lui Iisus”, Maica Tereza i-a scris confesorului Michael Van Der Peet, în 1979, că “Iisus te iubeşte într-un mod special. Cît despre mine, tăcerea şi goliciunea mi se par atît de mari încît mă uit şi nu văd, ascult şi nu aud. Limba se mişcă a rugăciune dar nu vorbeşte”. Scrisoarea a fost trimisă cu cîteva zile înainte de a primi premiul Nobel pentru Pace în semn de recunoaştere a activităţilor sale caritabile. Brian Kolodiejchuk a strîns scrisorile ca parte a procesului de sanctificare a Maicii Teresa şi este responsabil să vorbească în favoarea ei. Preotul spune că scrisorile arată o altă latură, pînă acum necunoscută a călugăriţei. Faptul că ea a fost capabilă să-şi continue munca, deşi trecea printr-o astfel de criză, este un semn de eroism spiritual, potrivit preotului.

Maica Teresa a fost beatificată pe 19 octombrie 2003 şi urmează să fie canonizată. Asociaţia Catolică din Bengal, cea mai mare organizaţie laică din Calcutta, face presiuni pentru ca procesul de canonizare să fie accelerat. Organizaţia a numit 2007 Anul Sanctificării Maicii Tereza, iar pe 5 septembrie va comemora zece ani de la moartea sa. Euguen Gonsalves, preşedintele asociaţiei, a spus că “este evident că a dus o viaţă de sfîntă şi nu există niciun dubiu că pentru mulţi este deja o sfîntă”. Totuşi, scrisorile dezvăluie faptul că Maica Teresa, care în public era mereu veselă, s-a luptat cumplit cu credinţa sa. A comparat problemele sale cu iadul şi a recunoscut că a început să se îndoiască de existenţa lui Dumnezeu şi a raiului. “Zîmbetul este o mască sau o pelerină care acoperă orice. Vorbesc ca şi cum inima mea este îndrăgostită de Dumnezeu, o dragoste tandră, personală. Dacă ai fi aici ai spune «Ce ipocrizie!»”, a scris Maica Teresa într-una dintre scrisorile sale.