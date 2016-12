Măicuța Cristina Sciuccia a câștigat Vocea Italiei

Măicuța Cristina Sciuccia a câștigat ieri concursul "Vocea Italiei", după ce în ultimele săptămâni a atras milioane de fani atât în peninsulă, cât și în lume. Imediat după ce a câștigat concursul, tânăra de 25 de ani a cerut asistenței să spună împreună rugăciunea "Tatăl nostru", pentru "a-i mulțumi celui de sus". Măicuța de 25 de ani i-a mulțumit cu căldură și antrenorului ei, raper-ul J-Ax, pentru că a apărat-o de multe ori de cei care o criticau. La rândul său, cântărețul a calificat drept incredibil parcursul sorei Cristina, care a venit pe scenă la brațul său pentru confruntarea finală cu ceilalți trei finaliști. Tânăra măicuță a afirmat că nu intenționează să renunțe la vocație, deși în urma câștigării concursului, Universal Music îi oferă un contract pentru un disc. Cristina Sciuccia spune că este gata să revină la o viață normală și că se va mulțumi să cânte cu tinerii, la biserică, în parohie, sau în școli, dacă superiorii săi vor decide astfel. "Am un dar și vi-l dăruiesc", a spus Cristina Sciuccia, când a fost întrebată la prima preselecție de ce dorește să participe la o astfel de emisiune de tip talent show. Măicuța de 25 de ani a atras din ce în ce mai mulți fani în timpul concursului Vocea Italiei, bătând toate recordurile de audiență ale Rai Due, care s-au ridicat sistematic peste 15%. Interpretarea sa la prima vedere a hitului "No One", al Aliciei Keys, a adunat peste 50 de milioane de vizualizări pe site-ul YouTube.