Maidanezii îi latră pe Bellu, Bitang şi Comăneci

Presa este câinele de pază al democraţiei. Oh, ce solemn! Dar să ştiţi că nu toţi ziariştii sunt „de rasă”. Avem maidanezi cât cuprinde, care nu latră niciodată la violatorii democraţiei, ci doar fac gălăgie şi dezinformare în numele trustului care le aruncă oase. Iată un citat care a făcut valuri, în weekend: „Nadia Comăneci poate să-şi bage-n fund reclama ei la margarină. Vai mama ei de cerşetoare, ce-a ajuns… I-aş da numai zece… şuturi în fund! O nemernică, vinde otrava pe arginţi”. Cui credeţi că aparţine această mostră de (agri)cultură? Nu, nu-i ţiganu’ (oh, era să-mi iau amendă!), vroiam să zic „prietenul” de la colţ. Este chiar „geniul pustiu de la B1”, „deontologul” Robert Turcescu. La prima vedere, atacul împotriva Nadiei Comăneci pare gratuit. E un nonsens să critici pe cineva că face reclamă unui produs. Ştie asta şi cel mai tâmpit prezentator de talk-show. Totuşi, se pare că împroşcarea cu noroi a marii campioane mondiale face parte dintr-o campanie orchestrată împotriva gimnasticii române. În aprilie, la ţintă au fost luaţi atrenorii Mariana Bitang şi Octavian Bellu, acuzaţi de site-ul Obiectiv.info că ar fi câştigat milioane de euro în urma unor activităţi declarate iniţiat drept „voluntariat”. Cine să fie în spatele Obiectiv.info? Ghici ghicitoarea mea! Pe site mai semnează Marius Niţu, Cătălin Striblea şi Ciprian Stan, nume grele de la România TV, post patronat de Sebastian Ghiţă. No comment.