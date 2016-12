Măiestrie muzicală de seară, la Muzeul de Istorie

09:33:02 / 13 Decembrie 2014

o parere

Am fost si la opera, la teatru dar m-a surprins ce voci frumoase am auzit la tinerii astia de la Ovidiu. Ceva foarte elegant, repertoriu greu, atmosfera occidentala in spectacolul lor. Pacat ca e cam tarziu la 6 seara si ne temem sa umblam in peninsula.