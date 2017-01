Mail-uri gratuite pentru toţi elevii români

Ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, şi vicepreşedintele Public Sector Microsoft, Michael van der Bel, au semnat, ieri, la Berlin, un protocol potrivit căruia elevii din învăţămîntul preuniversitar românesc vor beneficia gratuit de adrese de e-mail furnizate, protejate şi securizate de compania Microsoft. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, protocolul !Microsoft Live@edu” are o durată de doi ani şi a fost perfectat în cadrul reuniunii „Government Leaders Forum - Europe”, patronate de cancelarul german Angela Merkel şi de preşedintele Microsoft, Bill Gates. Ministrul Educaţiei s-a întîlnit şi cu Orlando Ayala, senior vicepreşedinte Unlimited Potential Group, Microsoft, cu care a discutat despre rezultatele implementării proiectului „Parteneri pentru Educaţie” introdus în România în 2004, ca urmare a Memorandumului semnat cu Guvernul României. Programul s-a axat pe trei componente: acces la tehnologie, pregătirea cadrelor didactice în utilizarea tehnologiei informatizate, respectiv comunicare şi colaborare. Peste zece mii de profesori sînt pregătiţi în utilizarea de bază a tehnologiei informatizate, iar alţii o mie sînt pregătiţi în cadrul programului IT în vederea expunerii curriculei la clasă într-un mod mai atractiv şi interactiv pentru elevi. Totodată, 120 de profesori de informatică sînt instruiţi prin programul „Introduction to Net Curriculum”. Cunoaşterea dobîndită de cadrele didactice prin proiectul “Parteneri pentru Educaţie” oferă elevilor posibilitatea unei educaţii eficiente, atractive şi adaptate la nevoile şi performanţele lumii actuale, adaugă sursa citată. Cu această ocazie, Adomniţei a apreciat că, pînă la sfîrşitul acestui an, va fi realizată informatizarea şcolilor din România, ceea ce va permite accesul tuturor elevilor, în mod egal, la cunoştinţele IT.