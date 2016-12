Mai-marii Puterii, salvaţi de la lustraţie

GOGOMĂNIE Creată de PDL pentru a „spăla carnetul de PCR” al unor personaje gen Boc, Meleşcanu sau chiar actualul premier Mihai Răzvan Ungureanu, Legea lustraţiei este aspru criticată de opoziţia politică, care spune că această lege este egală cu zero, în condiţiile în care ea vine la 22 de ani de la Revoluţie. În acest sens, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că Legea lustraţiei, adoptată marţi de Camera Deputaţilor, este o gogomănie şi este neserioasă, o nouă dovadă că PDL nu are specialişti cu gândire strategică, care să facă un text de lege corect. „Dincolo de ridicolul situaţiei, că au venit în Parlament cu o lege prin care îl lustrau pe Meleşcanu cu o oră înainte să îl numească şef la SIE, sau îl lustrau pe premierul Ungureanu, ori pe Boc, a ieşit o varză de lege care nu rezolvă nimic”, a afirmat Ponta. De asemenea, preşedintele PSD a acuzat faptul că în lege au fost introduse mai multe excepţii de la principiul lustraţiei, pentru a nu afecta liderii PDL. „Dacă faci o lege pe un principiu, atunci îl aplici la toată lumea”, a spus Ponta. El a mai afirmat că Legea lustraţiei nu îi afectează pe cei din PSD.

UNPR, AFECTAT În altă ordine de idei, preşedintele PSD, Victor Ponta, a mai afirmat că PSD nu va sesiza Curtea Constituţională pentru Legea lustraţiei, întrucât aceasta a fost modificată pentru a nu îngrădi dreptul de a candida şi de a fi ales. „Legea oricum nu se aplică pentru nimeni. Cui să se aplice? Lui Iliescu? Păi el dacă vrea să candideze poate să o facă, dar nu cred că vrea să ocupe vreo funcţie în Guvern”, a afirmat el. El a mai afirmat, răspunzând unei întrebări, că UNPR este cel mai afectat de adoptarea legii lustraţiei. „Cred că uneperiştii sunt mai mulţi securişti şi comunişti care sunt afectaţi. Am văzut că au votat, dar ei nu ştiu ce au votat”, a spus Ponta.

JUSTIFICĂRI De partea cealaltă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, încearcă să contracareze aceste acuze, declarând, întrebată fiind de ce au fost scoase din legea lustraţiei, pe ultima sută de metri, prevederi care-l puteau incrimina pe premierul Mihai Răzvan Ungureanu, de exemplu, că “nu facem legi pentru persoane”. Pe de altă parte, preşedintele Filialei Constanţa a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, este de părere că Legea lustraţiei rămâne fără substanţă atât timp cât sunt scoase de sub incidenţa sa foarte multe categorii. ”Cei de la Putere au adoptat o lege sub incidenţa căreia nu vor intra nici personalul diplomatic, nici cei aflaţi în misiuni consulare care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist, aşa cum a susţinut PNL în proiectul său. Puterea şi-a dorit de fapt să elimine din textul legii anumite categorii pentru a scoate de sub incidenţa acesteia o serie de personaje apropiate PDL”, a declarat deputatul Gheorghe Dragomir.