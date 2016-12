Cînd e în criză de personalitate, maimuţica ofticoasă se bagă singură în seamă. Nulitatea poate fi uşor identificată după căştile audio prinse cu bolduri pe urechi. Cînd are draci, se bîţîie în ritm de samba, cu şpagaturi pe partea de refren. Bîl-bîl-bîl şi retur. La o sindrofie, maimuţica a fost surprinsă în timp ce aduna cu hărnicie scamele de pe gulerul unui mahăr al oraşului. Sigur, faţă de ceilalţi concurenţi în materie de gudurat printre picioare, maimuţica s-a remarcat prin stilul său de a face fel şi fel de tumbe şi giumbuşlucuri. În primul rînd, a surprins pe toată lumea cu metodele sale de a se agăţa de lămpi şi lustre de diverse dimensiuni. Pot spune că, faţă de alţii, şi-a făcut intrarea pe calea luminii. Maimuţica ofticoasă, care a făcut otită din cauza excesului de căşti stereo, este dotată cu tot echipamentul exemplar pentru tămîiat mahări. Are inclusiv tămîie, chiar dacă momentele în care se implică au o tentă veselă. Tehnica personală este completată cu mijloacele de producţie necesare pentru strîngerea mătreţei. Cu o promptitudine ieşită din comun, maimuţica acţionează la cel mai mic impuls, în tentativa sa de a recolta grabnic producţia de mătreaţă a mahărului luat în vizor. Ce-i drept, maimuţica are un stil aparte de a se agita în momentele în care nu o bagă nimeni în seamă. De pildă, merge pe sîrmă la nunţi, botezuri şi aniversări. Dar nu pe o sîrmă oarecare, ci pe una cu clopoţei. Evident, ca să facă zgomot, pentru că, altfel, în anturaje maturizate şi cu un înalt nivel de cultură, riscă să treacă neobservată. De cînd agită o cutie cu vorbe fără noimă, maimuţica ofticoasă se crede un personaj important. Nu-ţi vine să crezi cîtă greaţă degajă acest specimen cu banane pe post de zurgălăi! Ador maimuţica ofticoasă în momentele în care încearcă să se bage în vorbă cu domnii educaţi şi bine plasaţi în ierarhia oraşului nostru. Pentru că este mică de statură, e mai mult pe jos. Practic, atunci cînd nu are la îndemînă sfori cu zurgălăi, merge de-a buşilea. De la acest nivel, cel al podelei, încearcă să se agaţe cu disperare de cotul mahărului. E limpede că maimuţica vrea să se bage în vorbă, dar nu are subiect şi predicat! Adevărul este că nimeni nu se sinchiseşte de prezenţa ei. Forţîndu-şi norocul, sare pe masă. Trebuie să recunoaşteţi, pînă la un moment anume, o maimuţică pe o masă festivă reprezintă un spectacol exotic. Aşa e, nu contest, dar arătarea noastră devine obraznică. Se agaţă de cravata interlocutorului cu ştaif. Abuzează de răbdarea acestuia, trăgîndu-l de urechi şi de nas. Îşi face căştile stereo pîlnie. Confundîndu-l cu un ananas uriaş, se urcă în capul mahărului. Sparge pahare şi urinează în scrumieră, viciind grosolan mirosul de trabuc autentic. Dacă mahărul este însoţit de consoarta sa, îi ciufuleşte cocul şi îi întinde tot rimelul pe faţă. Rar se întîmplă să nu enerveze pe careva! Dacă nu o bagi în seamă, maimuţica te vorbeşte peste tot de rău. Te bagă în cutia sa de zgomote şi te face ca la “Nufărul”! Bîl-bîl-bîl.