Mâine debutează Cupa Mării Negre la volei masculin

Mâine începe în Sala Sporturilor din Constanţa Cupa Mării Negre la volei masculin, competiţie ajunsă la ediţia a 8-a şi la care participă CVM Tomis Constanţa, VfB Friedrichshafen (Germania, formaţie antrenată de Stelian Moculescu), Istanbul BBSK (Turcia) şi BCC-NEP Castellana Grotte (Italia). Cele patru echipe vor juca fiecare cu fiecare, vineri, sâmbătă şi duminică, de la orele 17.30 şi 20.30, iar cele şase meciuri vor fi transmise în direct de Neptun TV. CVM Tomis va juca în fiecare zi de la ora 17.30: cu Istanbul BBSK (vineri), cu BCC-NEP Castellana Grotte (sâmbătă) şi cu VfB Friedrichshafen (duminică). „Ne aşteaptă un turneu foarte tare, la care trebuie să facem o figură frumoasă, pentru că suntem gazde. Vrem să câştigăm turneul, cred că avem forţa necesară de a ieşi pe primul loc, însă va trebui să jucăm bine”, a afirmat Andrei Spînu, jucător care a evoluat şi la Friedrichshafen. „Este o mare plăcere pentru mine să joc contra lui VfB, la trei ani după ce am plecat de acolo. Nu mai sunt aşa mulţi jucători cu care am fost coechipier, au rămas doar Joao Jose, Idi (n.r. - brazilianul Idner Faustino Lima Martins) şi Rosic. Restul au plecat şi ei între timp. A fost un an frumos, m-am înţeles foarte bine cu toată lumea şi voi fi bucuros să-i revăd, pe ei şi pe domnul Moculescu”, a adăugat Spînu.

DISEARĂ, PREZENTAREA LOTULUI. În această seară, clubul de pe Litoral îşi va prezenta lotul de jucători într-un cadru festiv, aşa cum obişnuieşte înaintea fiecărui campionat. Sezonul 2012-2013 va fi unul special pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa, care va juca pentru prima oară în Liga Campionilor şi sărbătoreşte zece ani de activitate. Evenimentul va avea loc la Melody Grand Ballroom din staţiunea Mamaia, cu începere de la ora 19.30.

PRIMELE MECIURI OFICIALE DIN NOUL SEZON. Ieri, cu 10 zile înainte de startul campionatului 2012-2013, au avut loc partidele contând ca manşă tur a optimilor Cupei României, în care sunt implicate echipele care au terminat campionatul trecut pe locurile 5-10 şi nou promovatele. CVM Tomis Constanţa va debuta în sferturi, urmând să joace pe 7 şi 28 noiembrie 2012, tur-retur, cu învingătoarea disputei dintre Steaua Bucureşti şi Ştiinţa Explorări Baia Mare. Aseară, în turul din optimi, Steaua s-a impus pe teren propriu cu 3:2 (20:25, 28:26, 25:21, 22:25, 15:13). Returul va avea loc sâmbătă, la Baia Mare.