Mâini mai tinere în… 30 de minute

Un tratament revoluţionar, bazat pe injectarea unor substanţe obţinute din zahăr, hidratează pielea mâinilor în doar 30 de minute, oferindu-le acestora un aspect tânăr, lipsit de riduri, caracteristic persoanelor în vârstă de 20 de ani. Oamenii obişnuiesc să spună că vârsta unei femei poate fi ghicită doar privindu-i mâinile. Multe dintre celebrităţile actuale, precum Angelina Jolie sau Madonna, au un lucru în comun: deşi au un chip proaspăt, mâinile lor sunt subţiri şi noduroase, precum cele ale unor femei mult mai în vârstă. Tratamentul, denumit Varioderm Mesolift, a fost experimentat în premieră la clinica Bijoux din districtul londonez Belgravia, condusă de medicul Elisabeth Dancey, care a decis să introducă, în Marea Britanie, tehnica mezoterapiei, ce constă în injectarea în piele a unor mici cantităţi de substanţe benefice pentru epidermă.

Tehnica Varioderm Mesolift se bazează pe injectarea unor mici doze de acid hialuronic, un produs frecvent utilizat în procedurile de modelare a feţei, derivat din zahăr fermentat, ce este injectat la nivel superficial pentru a ameliora aspectul stratului de suprafaţă al pielii, umplând spaţiile libere din interior. Acidul hialuronic este sintetizat şi pe cale naturală de organism, contribuind la păstrarea aspectului neted şi proaspăt al pielii, fiind benefic, totodată, pentru articulaţii şi pentru funcţiile globului ocular. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, concentraţia acestei substanţe scade în organism, iar efectele îmbătrânirii devin tot mai evidente. Deşi depinde de starea mâinilor fiecărei femei în parte, noua tehnică are cele mai bune rezultate în cazul femeilor în vârstă de 40-50 de ani. După instalarea menopauzei, această procedură are mai puţin succes, deoarece o bună parte din volumul natural din textura pielii s-a pierdut deja. Efectul tratamentului durează şase săptămâni, medicii britanici recomandând efectuarea a trei astfel de şedinţe pe an.