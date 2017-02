Maior îl regretă pe Coldea, adevăratul reformator al SRI

Pentru prima dată de la declanșarea scandalului Sebastian Ghiță, George Maior, fostul director al SRI și actualul ambasador al României în SUA, a acordat un interviu unei televiziuni din România. Potrivit evenimentulzilei.ro, vă reamintim că numele lui George Maior și lui Florian Coldea, fostul director, respectiv prim-adjunct ai SRI, au fost dezvăluite ca fiind parte a scandalului declanșat de dezvăluirile lui Sebastian Ghiță. Potrivit acestuia, cei doi au petrecut vacanțe în insulele Seychelles sau în Toscana împreună cu fostul deputat PSD, pe care acesta le-ar fi plătit. O anchetă internă a SRI l-a exonerat de răspundere pe gen. Florian Coldea, deși nu s-a explicat dacă afirmațiile lui Ghiță potrivit cărora Florian Coldea a prezentat comisiei de anchetă documente de plată false sunt adevărate.

Iată un fragment din interviu:

Cristina Cileacu (Digi 24): „Numele dumneavoastră a fost legat de un scandal recent, în care sunt implicați fostul dumneavoastră adjunct din momentul în care conduceaţi serviciile secrete şi Sebastian Ghiţă. Ce puteţi să ne răspundeţi?”

George Maior, ambasadorul României la Washington: „Ce să vă răspund? În primul rând eu am cooperat foarte bine la acea anchetă care s-a desfăşurat în cadrul serviciului, deci eu am fost cel voluntar care am adăugat explicaţii suplimentare dacă a fost nevoie. Lucrurile au fost clare din punctul de vedere al acelei cercetări. În 10 ani de zile SRI a devenit unul dintre cele mai puternice din lume, respectate, credibile şi văd acest lucru şi aici, văd peste tot acest fapt. Eu nu cred că putem revizui ceva ce pur şi simplu a contribuit fundamental la racordarea României în circuitul euro-atlantic şi de informaţii şi de cunoaştere. Deci nu am să-mi reproşez nimic şi îmi pare rău că domnul Coldea, care a contribuit enorm de mult la reformarea acestui serviciu, s-a decis să se retragă. Este tot ce pot să spun”.