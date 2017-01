Majorare de capital la Piraeus Bank

Piraeus Bank, a patra bancă din Grecia, care are expunere şi în România, a obţinut acordul acţionarilor pentu emiterea de acţiuni noi şi obligaţiuni convertibile, operaţiuni prin care capitalul companiei va fi majorat cu 1,05 miliarde de euro. „Ne izolăm capitalul de orice potenţial risc”, a declarat Michael Sallas, preşedintele Consiliului de administraţie al băncii. În aşteptarea unor condiţii economice dure şi în 2011, al treilea an consecutiv de recesiune în Grecia, băncile elene au optat să-şi consolideze poziţia prin majorări de capital pentru a rezista. Împrumuturile acordate băncilor elene de către Banca Centrală Europeană (BCE) au crescut de peste două ori în primele 11 luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă a lui 2009, la 95 miliarde euro. Totodată, sistemul bancar din Grecia a suferit retrageri de depozite de 27 miliarde euro, adică 11% din soldul de la sfârşitul anului trecut. În acelaşi timp, situaţia dificilă din Grecia a propulsat creditele neperformante la 10% din soldul din sistem la sfârşitul celui de-al treilea trimestru.