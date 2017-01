„Majorarea impozitelor este o idee năstruşnică”

DISPONIBILIZĂRI. Creşterea oricărui impozit major când economia este în cădere ar reprezenta „o măsură năstruşnică”, mai ales dacă cheltuielile publice sunt ineficiente, a declarat Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR). „O majorare a impozitelor nu poate duce la reluarea creşterii economice”, a adăugat Croitoru. El este de acord că Guvernul are datoria să facă o estimare permanentă a veniturilor bugetare şi să compenseze eventuale minusuri. Oficialul BNR recunoaşte şi că legile salarizării şi pensiilor nu vor avea efecte imediate, motiv pentru care s-a şi decis ca ajustarea deficitului să fie marginală, de la 7,2%, la 5,9% din Produsul Intern Brut (PIB). Acelaşi motiv a stat şi la baza motivaţiei ca România să amâne cu un an, din 2011, în 2012, obligaţia de a se încadra într-un deficit bugetar de sub 3% din PIB. El a spus că Guvernul nu are mecanisme concrete de a susţine reluarea creşterii economice, dar trebuie să menţină echilibrele pentru ca mediul de afaceri să fie pregătit de relansare atunci când semnalele din exterior vor fi pozitive. În opinia lui Croitoru, cheltuielile de personal ar trebui reduse în 2010 cu echivalentul a 100.000 de posturi, dar disponibilizările de o asemenea anvergură necesită o mare voinţă politică, care nu exclude ca şi în acest an să se apeleze la concedii fără plată. El şi-a exprimat optimismul că România va duce la bun sfârşit acordul cu Fondul Monetar şi va reuşi să-şi atingă obiectivul de aderare la moneda euro, având în vedere că, istoric, „cu chiu cu vai”, a intrat în NATO şi UE. „Prin acest acord am evitat deprecierea economiilor în lei ale populaţiei şi am menţinut stabilitatea economică. Scăderea economiei ar fi fost şi mai mare fără Fond”.

CREDITE SCUMPE. Băncile nu scad mai repede dobânzile la credite pentru că cererea s-a redus mult şi există „ceva ineficienţă” în sistemul bancar, care nu s-a ajustat la noile condiţii, consideră Croitoru. „Dobânzile la credite scad mult mai încet decât la depozite. Băncile nu le scad pentru că nu mai au cerere (...) Nu putem nega că există ceva ineficienţă acolo. Cererea a scăzut, dar nu aţi văzut disponibilizări de personal în sistemul bancar şi nici nu trebuie”, a afirmat consilierul guvernatorului BNR. El a arătat că, în aceste condiţii, băncile trebuie să-şi acopere un anumit nivel de cheltuieli, sugerând că sistemul nu trebuie să facă disponibilizări pentru a putea fi pregătit de reluarea creditării, iar astfel este obligat să-şi acopere costurile temporar din dobânzi mai înalte la credite. Oficialul BNR nu crede că băncile frânează reluarea creşterii economice, arătând că, în orice criză, mai întâi şi-a revenit economia şi cu o întârziere de 2-3 trimestre a fost reluată şi creditarea. El a opinat că România are o bază bună, având în vedere că 65-67% din creditele pentru companii sunt destinate IMM-urilor, dar cele care se finanţează prin bănci reprezintă doar 25% din totalul IMM-urilor.