Majorarea progresivă a alocaţiei copiilor, până la 200 de lei în 2016!

Deputatul PSD Ana Birchall a depus, ieri, la Parlament, o propunere legislativă care prevede majorarea progresivă a alocaţiei pentru copii, aceasta urmând să ajungă la suma de 200 de lei în anul 2016, după ce în 2014 ar urma să fie în cuantum de 53 de lei, iar în 2015 în cuantum de 85 de lei. În acest moment alocaţia de stat pentru copii este de 42 de lei şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, dar care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora, în acelaşi cuantum fiecare şi fără a ţine cont de veniturile familiei. Din anul 2009 cuantumul alocaţiei de stat pentru copii a rămas nemodificat, la fel şi valoarea indicatorului social de referinţă (ISR), care în continuare este de 500 de lei. Propunerea legislativă prevede creşterea cuantumului alocaţiei de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit 18 ani, dar care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, de la 0,084 ISR (42 lei) la 0,4 ISR (200 lei) astfel: în anul bugetar 2013-2014 se propune o creştere a cuantumului alocaţiei de la 0,084 ISR (42 lei) la 0,106 ISR (53 lei); în anul bugetar 2014-2015 se propune o majorare a cuantumului alocaţiei de la 0,106 ISR (53 lei) la 0,17 ISR (85 lei), iar în anul bugetar 2015-2016 se propune o majorare de la 0,17 ISR (85 lei) la 0,4 ISR (200 lei). Potrivit iniţiatorului propunerii legislative, “necesitatea măririi cuantumului alocaţiei de stat pentru copii este cu atât mai evidentă în condiţiile în care preţurile au crescut, de la preţul biletelor de transport până la produsele de birotică necesare elevilor, iar suma actuală nu poate acoperi nici măcar o parte din necesităţile unui copil, indiferent de vârstă sau de mediul de provenienţă”. Propunerea legislativă are ataşate şi 65.536 de semnături de susţinere rezultate din campania iniţiată de YouSign.org. “Soluţionarea problemei reprezentată de alocaţia de stat pentru copii este o dreptate socială făcută celor cu venituri mici şi care doresc să le asigure copiilor lor un mediu de viaţă şi educaţional propice. Consider că este de datoria noastră, ca reprezentanţi ai românilor, să găsim soluţii pentru nevoile şi binele lor. O soluţie în acest caz este mai mult decât necesară, deoarece este una dintre marile probleme cu care se confruntă sistemul de asistenţă socială din România. Creşterea cuantumului la alocaţia pentru copii reprezintă o promisiune pe care am ţinut cu tot dinadinsul să o îndeplinesc. Mă voi lupta în continuare ca acest proiect să fie adoptat de Parlamentul României, iar cât mai multe familii să se bucure de beneficiile creşterii valorii acesteia\", susţine Ana Birchall.