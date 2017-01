Majorarea retroactivă a gigacaloriei, retrasă de iniţiator din şedinţa CL

Mult aşteptata şedinţă extraordinară a Consiliului Local (CL) Mangalia de ieri seară, în care viceprimarul Virel Oleniuc a introdus un proiect de hotărîre privind majorarea tarifului gigacaloriei practicat de societatea de distribuţie a agentului termic, Rominterm, de trei ori la rînd, a avut un final neaşteptat. Situat al doilea punct pe ordinea de zi, proiectul pentru modificarea preţului gigacaloriei a fost retras de iniţiator. Spre uimirea tuturor, Viorel Oleniuc a motivat acest gest de retragere din cauza amplorii cazului, dar şi pentru că „primarul are soluţia tehnică pentru acoperirea datoriei către Rominterm”. După şedinţa Consiliului Local, primarul Claudiu Tusac a declarat: „Credeau că mă pot păcăli... A fost un proiect prost făcut de oameni care dovedesc că nu au nicio treabă cu administraţia publică şi modul cum se cheltuie banul public. Acest proiect nu putea să treacă în veci deoarece iniţiatorii nu au cerut o rectificare de buget. Este strigător la cer cît de naivi sînt şi se mai laudă că au vechime în fucţia de consilier local. Oricum nu eram de acord cu proiectul din cauza majorărilor retroactive. Accept ultimul preţ propus, dar spun nu creşterilor retroactive! Cum poate să-mi spună Oleniuc că majorările retroactive nu au implicaţii asupra cetăţenilor? Ba au, pentru că aceste creşteri vor uşura bugetul local cu 15 miliarde de lei vechi!”. Edilul Mangaliei a adăugat că proiectul liberalilor a fost bazat pe considerente politice şi nu administrative. „Indiferent de resentimentele politice, iniţiatorii nu au venit să consulte primarul oraşului, care are soluţia economică pentru Rominterm. Am discutat cu liderii Rominterm şi am ajuns la o înţelegere. Am văzut că au declarat că au o hîrtie de la Guvern, care acceptă tarifele cerute în proiect, dar vreau să văd că au şi o hîrtie de la Executiv privind garanţia financiară pentru subvenţia de 45% din tarif. Păi ce, tot noi să suportăm majorările?”, a mai spus Claudiu Tusac.

Democratul Paul Foleanu - Săracul consilier bogat

Tot pe ordinea de zi au mai fost aprobate trei proiecte de hotărîri, prin care consilierii liberali şi democrat-liberali s-au auto-propus să facă parte din mai multe comisii pentru organizarea concursurulor de angajări sau de licitaţii publice. Cu toate că hotărîrile au fost aprobate, datorită numărului mai mare de consilieri PNL şi PD-L, primarul Mangaliei a declarat că aceste hotărîri sînt ilegale şi, ca urmare, le va ataca în contencios administrativ. „Hotărîrile sînt ilegale, pentru că nu poţi să fi şi consilier local şi să faci parte din comisiile de angajări de personal. Cred că democraţii şi liberalii vor să controleze din nou oraşul în interesul lor, aşa după cum i-a obişnuit fostul primar. Îi anunţ că nu mai pot să-şi împartă bunurile Mangaliei după cum vor. Le voi demonstra ce înseamnă să lucrezi pentru cetăţean şi în folosul lui”, a adăugat Tusac. El a dat exemplul consilierului local Paul Foleanu (PD-L) care, deşi are venitul substanţiale, a primit în urmă cu şase ani o locuinţă socială. „Primăria Mangalia s-a autosesizat cu privire la cazurile sociale suspecte. Unul dintre aceste cazuri este nimeni altul decît consilierul Paul Foleanu, prim vicepreşedintele PD-L Mangalia, care a declarat în şedinţa de consiliu din 30.09.2008: „În 2002 cînd am fost selecţionat, în urma evaluării dosarului, am îndeplinit condiţiile necesare, cu un punctaj de 70 de puncte”. Sigur că a îndeplinit condiţiile pe care le-a dorit fostul primar: să ai studii superioare, să nu ai copii, să lucrezi cu un salariu bun pe vremea aceea, de aprox. 300 dolari. Nu era însă salariul de bugetar. Din primele verificări, considerăm că Paul Foleanu a făcut fals în declaraţii pentru a minimaliza venitul familiei sale, în vederea obţinerii unui apartament social”, a spus Claudiu Tusac. Primarul Mangaliei a adăugat că acest „caz social”, în speţă Paul Foleanu, plătea o chirie de 250.000 lei vechi, ajungînd azi să achite 145 lei lunar, “în condiţiile în care el deţine funcţia de director la o societate. „Săracu om bogat, plăteşte o chirie „extrem de mare” pentru cît cîştigă. Şi asta se întîmplă cînd în Mangalia există cazuri cu adevarat sociale. Familii care stau în condiţii grele şi care au în îngrijire trei sau chiar patru copii. Paul Foleanu are un venit de peste 800 de euro şi mai are şi o societate comericală. Mai mult, el este şi membru al comisiei sociale a Consiliului Local. Cum poate să dea ochii cu o familie amărîtă şi să-I spună: Numai avem locuinţe sociale disponibile. Să-i fie ruşine pentru că ocupă o casă pentru familii amărîte, nu pentru unii ca el, care trăiesc bine”, a mai precizat primarul Tusac.